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Makyaj bazı nedir ve ne işe yarar?

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Makyaj bazı nedir ve ne işe yarar?

Konu kozmetik ve makyaj malzemelerine geldiğinde milyonlarca farklı bilgi ve yorumla karşılaşmanız mümkündür. Uzman bir el tarafından yapılmış gibi görünen makyajlar için kullanılması gereken bazı kilit ürünler vardır.

Primer diye de bilinen makyaj bazları bu ürünlerden biridir. Her cilt tipine uygun modelleri olan ve tüm gün aynı taze görünüme sahip olmanızı sağlayan bu ürünle ilgili , makyaj bazı ne işe yarar sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Makyaj Bazı Nedir?

Makyaj uygulamaları, kullanılan malzemelerin birbirini tamamlaması sonucu kusursuz görünüme ulaşmanızı sağlar. Cilt ürünlerini kullanmadan önce uygulayacağınız primer, diğer bir deyişle makyaj bazı, fondöten ve pudra gibi malzemelerin kalıcılığını artırır. Siyah nokta ve sivilce gibi cilt lekelerin daha iyi kamufle edilmesine yardımcı olan bu ürünler, kalıcı ve pürüzsüz sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Cilt ve fondöten arasında koruyucu bir kalkan görevi üstlenen bazlar, yağlı ya da kuru ciltlerde oluşan parlama ve dökülmelerin önüne geçmenizi destekler. Bazların özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Gözenek, sivilce ve siyah noktaların kapanmasını sağlar
  • Cildin kadifemsi bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur
  • Makyajın gün içinde daha kalıcı olmasını destekler
  • Cilt tonunun eşitlenmesini sağlar

Makyaj Bazı Nasıl Uygulanır?

Makyaja başlamadan önce cildinizin temizlenmiş ve tonikle gözeneklerin sıkıştırılmış olması önemlidir. İlerleyen dönemlerde cilt yapınız için iyi bir yatırım olacak olan bu temizlik, aynı zamanda uyguladığınız makyaj ürünlerinin yüksek performans göstermesine yardımcı olur. Makyaj bazı nasıl uygulanır sorusuna cevap ararken ilk yapmanız gereken şey cilt tipinizi tanımanız olur. Kuru, karma ya da yağlı ciltler için birbirinden farklı içeriklere sahip bazlar mevcuttur. Çok kuru bir cilde sahipseniz yapmanız gereken şey nemlendirici özelliği fazla olan, besleyici bir makyaj bazı edinmeniz olur. Yağlı ciltler için üretilen matlaştırıcı özelliğe sahip bazlar, günün her saatinde elde etmeyi istediğiniz, temiz ve sağlıklı görünüme sahip olmanızı sağlar. Makyaj bazını uygularken fırça ya da sünger kullanabileceğiniz gibi ürünüz cildinize parmak uçlarınızla da yedirebilirsiniz. Bazı uyguladıktan sonra bir süre beklemeniz ve bazın kurumasına izin vermeniz makyajınızın istenilen şekilde sonuçlanmasına destek olur.

Makyaj Bazı Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kozmetik ürünleri genel olarak güzel bir görünüm kazanmanıza yardım eder ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. İyi yapılmış bir makyaj sizi canlı ve dinç gösterir, ilgileri üzerinize çekmenizi sağlar. Bununla birlikte, kalitesiz ve kötü bir şekilde yapılmış makyaj uygulaması, istediğiniz görünümden çok uzak bir sonuçla karşılaşmanıza neden olabilir. Özellikle sizin için özel olan günlerde yapacağınız makyajlarda kullanmanız gereken primer, doğru bir biçimde uygulandığında mükemmel sonuca ulaşmanıza yardımcı olur. Makyaj bazı nasıl kullanılır ve daha birçok sorunuzun cevabını sizin için listeledik:

  • Baz kullanmanız nemlendirici kullanmanıza gerek olmadığı anlamına gelmez. Her makyajdan ve baz kullanımından önce cildinize uygun, her zaman kullandığınız nemlendiricinizi uygulamalı, daha sonra baz sürerek makyajınıza başlamalısınız.
  • Göz altları cildin diğer kısımlarına göre daha ince bir deri tabakasından oluşur. Bu nedenle baz ve diğer makyaj malzemelerini bu bölgeye uygulamaktan kaçınmalı ya da oldukça ince bir şekilde uygulamalısınız.
  • T bölgesi yağlı, diğer bölgeleri daha kuru bir cilt tipine sahip olmanız halinde iki farklı baz kullanabilir, yüzünüzün her yerinde istediğiniz sonuca kavuşabilirsiniz.

Makyaj Bazını Tek Başına Uygulamak Mümkün mü?

Bazı günler kendinizi uzun süre makyajla uğraşacak kadar enerjik hissetmeyebilir ya da oldukça sade bir şekilde güne başlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız alışveriş, arkadaşlarla buluşma ya da yürüyüş gibi aktivitelerde makyaja ihtiyaç duymadan hareket edilebilir. Yine de sadeliğinizi dinç ve ışıltı saçan bir görünümle sürdürmeyi istemeniz kaçınılmazdır. Bu gibi durumlarda kapatıcı, fondöten, allık gibi günlük aktiviteler için daha ağır kaçan ve uğraşmayı gerektiren malzemelerden kaçınarak, sadece bir rimel ve primer ile istediğiniz canlı görüntüye kavuşmanız sadece birkaç dakikanızı alacaktır. Makyaj bazı tek başına uygulanır mı sorusu kafanızı karıştırmadan, sadece gözenekleri kapatmak ve ışıltı kazanmak için uygulayacağınız minik bir parça primer, taptaze bir ciltle gününüzü geçirmenizi destekleyen malzemelerdendir.

Makyaj Bazı İçerikleri ile Cildinizi Korumanız Mümkün

Son zamanlarda üretilen makyaj malzemelerinin çoğunda içerik ve üretim koşullarına dikkat edilmeye başlanmış, cildi güzelleştirirken aynı zamanda besleyecek ve koruyacak malzemelerden üretilmiş ürünlere ilgi artmıştır. Cildin iyi görünmesinin ilk kuralı iyi bakım uygulanmasıdır. Temizlenmiş, gözenekleri sıkılaştırılmış ve nemlendirici ile dengelenmiş bir cilt, makyajda fazla uğraştırmadan, doğal bir biçimde işlemlerinizi tamamlamanıza ve sağlıklı görünümü korumanıza yardımcı olur. Makyaj malzemesi satın almadan önce, ürünü tecrübe etmiş kişilerin yapacağı yorumlardan faydalanabilir, kendi cilt tipinize uygun olan ürünü seçtikten sonra uygulamaya geçebilirsiniz. Makyajın başlangıç aşamasında kullanacağınız primer yani makyaj bazı, cilde yapılacak işlemlerin ilk katmanını oluşturur. Bu yüzden ilk aşamada kullanacağınız bu ürünün içeriğini oluşturan malzemeleri incelemeli ve en içinize sinen ürünü tercih etmelisiniz. Yaz kış fark etmeden, SPF koruması içeren primerları kullanmanız, güneşin zararlı ışınlarından minimum düzeyde etkilenmenize yardımcı olur ve cilt yaşlanmasının önüne geçer. Alacağınız makyaj bazı önerileri kadar siz de arkadaşlarınız ve çevreniz için bir liste oluşturabilir, cilt bakımlarında destek olabilirsiniz.

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