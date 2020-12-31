Makyaj bazı nedir ve ne işe yarar?

Primer diye de bilinen makyaj bazları bu ürünlerden biridir. Her cilt tipine uygun modelleri olan ve tüm gün aynı taze görünüme sahip olmanızı sağlayan bu ürünle ilgili , makyaj bazı ne işe yarar sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Makyaj Bazı Nedir?

Makyaj uygulamaları, kullanılan malzemelerin birbirini tamamlaması sonucu kusursuz görünüme ulaşmanızı sağlar. Cilt ürünlerini kullanmadan önce uygulayacağınız primer, diğer bir deyişle makyaj bazı, fondöten ve pudra gibi malzemelerin kalıcılığını artırır. Siyah nokta ve sivilce gibi cilt lekelerin daha iyi kamufle edilmesine yardımcı olan bu ürünler, kalıcı ve pürüzsüz sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Cilt ve fondöten arasında koruyucu bir kalkan görevi üstlenen bazlar, yağlı ya da kuru ciltlerde oluşan parlama ve dökülmelerin önüne geçmenizi destekler. Bazların özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Gözenek, sivilce ve siyah noktaların kapanmasını sağlar

Cildin kadifemsi bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur

Makyajın gün içinde daha kalıcı olmasını destekler

Cilt tonunun eşitlenmesini sağlar

Makyaj Bazı Nasıl Uygulanır?

Makyaja başlamadan önce cildinizin temizlenmiş ve tonikle gözeneklerin sıkıştırılmış olması önemlidir. İlerleyen dönemlerde cilt yapınız için iyi bir yatırım olacak olan bu temizlik, aynı zamanda uyguladığınız makyaj ürünlerinin yüksek performans göstermesine yardımcı olur. Makyaj bazı nasıl uygulanır sorusuna cevap ararken ilk yapmanız gereken şey cilt tipinizi tanımanız olur. Kuru, karma ya da yağlı ciltler için birbirinden farklı içeriklere sahip bazlar mevcuttur. Çok kuru bir cilde sahipseniz yapmanız gereken şey nemlendirici özelliği fazla olan, besleyici bir makyaj bazı edinmeniz olur. Yağlı ciltler için üretilen matlaştırıcı özelliğe sahip bazlar, günün her saatinde elde etmeyi istediğiniz, temiz ve sağlıklı görünüme sahip olmanızı sağlar. Makyaj bazını uygularken fırça ya da sünger kullanabileceğiniz gibi ürünüz cildinize parmak uçlarınızla da yedirebilirsiniz. Bazı uyguladıktan sonra bir süre beklemeniz ve bazın kurumasına izin vermeniz makyajınızın istenilen şekilde sonuçlanmasına destek olur.