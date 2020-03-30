Makyaj fırçaları nasıl temizlenmeli?

Kadınların en sevdiği eylemlerin içerisinde makyaj yapmak yer alır. Çünkü makyaj kadınların kendilerini daha da güzel hissetmelerine ve öz güvenlerinin yerine gelmesine yardımcı olur. Kadınlar hayatları boyunca belki de yüzlerce saatlerini makyaj yaparak geçirmişlerdir. Dünyanın en zeki varlıklarından biri olan kadınların bu eylem için kolaylaştırıcı yöntemler kullanmamasını kimse bekleyemezdi. Makyaj fırçaları sayesinde makyaj yapma süresi kısalmıştır ve daha hijyenik bir boyuta dönüştürülmüştür.

Şüphesiz kadınların işini kolaylaştıran, makyaj yaparken sağ kolu olan fırçaları kendi hallerinde bırakmak mümkün olamazdı. Temizlemeden sürekli aynı fırçaları kullanmak hiç hijyenik olamaz ve bir süre sonra adeta mikrop yuvasına dönüşebilir. Fırçaların temiz ve daha uzun ömürlü olması için düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekir.

MAKYAJ FIRÇALARI NASIL TEMİZLENİR?

İlk adımda makyaj fırçalarını yıkamak için bir kabın içine ılık su ve temizlemek için gerekli olan malzemeleri ekleyin. Temizlemek için antibakteriyel sabun, bebek şampuanı, zeytinyağı ya da sıvı sabun koyabilirsiniz.