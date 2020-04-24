Makyaj fırçalarınızı böyle temizlemiyorsanız... Büyük tehlike!

Önceki makyajınızda kullandığınız fırçadaki allık veya pudra kalıntıları, bakterilerin üremesine yol açabilecek uygun ortamı oluşturuyor. Bu nedenle de yüzünüze tekrar tekrar temas eden bu fırçalar cildinizin kabusu olabiliyor. Ayrıca fırçada önceden kalmış olan farklı renkte makyaj malzemeleri de bir sonraki makyajınızı mahvedebiliyor. Üşenmeden düzenli olarak fırçalarınızı temizleyerek cildinizin güzelleşmesine tanık olabilirsiniz! İşte cilt problemleri yaşamamanız ve tertemiz fırçalarla mükemmel makyajlar yapabilmeniz için kolay fırça temizleme yöntemleri:

BEYAZ SABUN İLE MAKYAJ FIRÇASI TEMİZLİĞİ

Beyaz sabun kullanmak, makyaj fırçalarınızı iyice temizlemek için mükemmel bir yöntem. Eğer beyaz sabunun fırçalarınızı sertleştireceğini düşünüyorsanız içiniz rahat olsun. Beyaz sabun, fırçaların kıllarını sertleştirmediği gibi yağ bazlı makyaj malzemelerini bile kolayca çıkarıyor. Makyaj süngerinizi temizlemek için de yine beyaz sabunu kullanabilirsiniz. Süngerin üzerindeki fondöten ve pudra kalıntılarını etkili biçimde yok ediyor. Bu yöntemi şu şekilde uygulayabilirsiniz: