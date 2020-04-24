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Makyaj fırçalarınızı böyle temizlemiyorsanız... Büyük tehlike!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Makyaj, daha güzel görünmek ve cilt kusurlarını kapatmak için çok kullanılan bir çözüm. Fakat cilt problemlerinden bu kadar uzak kalmaya çalışırken fark etmeden cildinize zarar verdiğinizi biliyor muydunuz? Uzun ve uğraşlı cilt bakımlarından sonra temizlenmemiş fırçaları kullanmanız aslında cildinize zarar verir. Birkaç etkili yöntemle siz de tertemiz makyaj fırçalarına sahip olabilirsiniz.

Makyaj fırçalarınızı böyle temizlemiyorsanız... Büyük tehlike!

Önceki makyajınızda kullandığınız fırçadaki allık veya pudra kalıntıları, bakterilerin üremesine yol açabilecek uygun ortamı oluşturuyor. Bu nedenle de yüzünüze tekrar tekrar temas eden bu fırçalar cildinizin kabusu olabiliyor. Ayrıca fırçada önceden kalmış olan farklı renkte makyaj malzemeleri de bir sonraki makyajınızı mahvedebiliyor. Üşenmeden düzenli olarak fırçalarınızı temizleyerek cildinizin güzelleşmesine tanık olabilirsiniz! İşte cilt problemleri yaşamamanız ve tertemiz fırçalarla mükemmel makyajlar yapabilmeniz için kolay fırça temizleme yöntemleri:

BEYAZ SABUN İLE MAKYAJ FIRÇASI TEMİZLİĞİ

Beyaz sabun kullanmak, makyaj fırçalarınızı iyice temizlemek için mükemmel bir yöntem. Eğer beyaz sabunun fırçalarınızı sertleştireceğini düşünüyorsanız içiniz rahat olsun. Beyaz sabun, fırçaların kıllarını sertleştirmediği gibi yağ bazlı makyaj malzemelerini bile kolayca çıkarıyor. Makyaj süngerinizi temizlemek için de yine beyaz sabunu kullanabilirsiniz. Süngerin üzerindeki fondöten ve pudra kalıntılarını etkili biçimde yok ediyor. Bu yöntemi şu şekilde uygulayabilirsiniz:

  • Bir kalıp beyaz sabunu alarak su ile ıslatın.
  • Temizlemek istediğiniz makyaj fırçasını sudan geçirin.
  • Daha sonra fırçayı beyaz sabunun üzerinde dairesel hareketlerle temizleyin.
  • Su ile durulayıp fazla nemini alın ve kuruması için bir havlunun üzerine koyun.

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MAKYAJ FIRÇASI TEMİZLEME APARATI

Makyaj fırçası temizliğine önem verenlerdenseniz bir makyaj fırçası temizleme aparatı edinebilirsiniz. Silikon yapıda olan bu aparat, üzerindeki tırtıkları sayesinde fırçalara zarar vermeden iyice temizlenmesine yardımcı oluyor. Kullanımı şu şekilde:

  • Makyaj fırçası temizleme aparatını su ile ıslatın.
  • Üzerine yüz temizleme jeli, bebek şampuanı ya da sabun gibi fırçanızı yıpratmayacak herhangi bir temizlik ürününden bir miktar sıkın.
  • Fırçaları aparatın üzerinde gezdirerek iyice temizleyin.
  • Daha sonra durulayıp bir havlu üzerinde kurumaya bırakabilirsiniz.

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SICAK SU TORBASI İLE MAKYAJ FIRÇASI TEMİZLİĞİ

Sıcak su torbası da yapıldığı malzeme ve üzerindeki tırtıklı yapısı sayesinde makyaj fırçası temizleme aparatıyla aynı işi yapıyor. Sıcak su torbası ile de kolayca fırça temizliğinizi yapabilirsiniz. Yumuşak bir yapısı olduğu için de makyaj fırçalarına zarar vermiyor. Sıcak su torbası ile makyaj fırçası temizliğini şu şekilde yapabilirsiniz:

  • Sıcak su torbasının üzerini bir miktar su ile ıslatın.
  • İstediğiniz bir temizleme jelinden sıcak su torbasının üzerine sıkın.
  • Fırçalarınızı tırtıklı yapıya sürerek iyice köpürtün ve temizleyin.
  • Temizlenen fırçaları durulayarak bir havlunun üzerine alın ve kurumaya bırakın.
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