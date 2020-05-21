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Makyaj malzemelerini düzenlemek için yaratıcı öneriler! Saksı, kek standı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Masanın üzerinde aradığını, anında bulmayı kim istemez ki? Sabahları makyaj masanızın karşısında saatlerce oturup makyaj malzemelerinizi aramaya vakit harcamak yerine, aradığınızı hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Hayatınıza getireceğiniz düzen, sizi makyaj masanızın başında saatlerinizi harcamaktan kurtaracak.

Makyaj malzemelerini düzenlemek için yaratıcı öneriler! Saksı, kek standı...

Makyaj yapmayı seven ve yapmasa bile onlarca makyaj malzemesine sahip olan kadınlar, aşağıda verdiğimiz öneriler tam olarak makyaj masanızın düzenini geri getirecek. Sabahları aceleyle işe ya da okula yetişmeye çalışırken, makyaj malzemelerinizin düzenli bir şekilde durması, size ekstra zaman kazandırır. Hiçbir zaman azalmayan aksine sürekli artan bir kalabalığın içerisinde "bugün hangi ruju sürsem yakışır?" diye düşünen binlerce kadın için hazırladığımız 10 muhteşem makyaj malzemelerini düzenleme önerisi ile karşınızdayız.

  1. ŞEFFAF AKRİLİK MAKYAJ DÜZENLEYİCİLER

1

"Aradığım tüm makyaj malzemelerini bir arada düzenli bir şekilde tutabileyim, aynı zamanda masamın üzerinde şık bir görüntü yakalayayım." diyorsanız bu şeffaf akrilik makyaj düzenleyiciler tam size göre. Şık ve kullanışlı görüntüsü ile hem düzenli görüneceksiniz hem de aradığınız her şeyi bir arada bulabileceksiniz.

  1. BOŞ SAKSILAR

2

Şık saksıları, fırçalarınızı sergilemek ve düzenli şekilde bir arada tutmak için kullanabilirsiniz. Fırçalarınızın birbirine değmesini önlemek için saksınızın dibine pirinç döküp fırçalarınızı saplayabilirsiniz.

  1. ŞİŞE DÜZENLEYİCİ

3

Mutfağınızın bir parçası olan şişe düzenleme aparatını, saç spreylerinizi bir arada tutmak için kullanabilirsiniz. Böylelikle acil bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda saç spreyleriniz elinizin altında olacaktır.

  1. ÇEKMECE İÇİ DÜZENLEYİCİLER/KAŞIKLIK

4

Makyaj malzemelerinizi masanızın üzerinde sergilemek istemiyorsanız, çekmecenizin içinde de düzenli kalmasını sağlayacak çekmece içi makyaj düzenleyiciler ya da mutfağınızda kullandığınız kaşıklık sizin için harika bir kurtarıcı olacaktır.

  1. AHŞAP MAKYAJ DÜZENLEME KUTULARI

5

Küçük ama etkili olacak ahşap makyaj düzenleme kutuları, makyaj masanızın üzerinde estetik bir görüntü yakalamanızı sağlayacak. Hatta boyasız ahşap kutu satın alıp zevklerinize göre boyayıp kendi makyaj düzenleme kutunuzu tasarlayabilirsiniz.

  1. GÖZLÜK KUTULARI

6

Kullanmadığınız gözlük kutuları, fırçalarınızı muhafaza etmek için harika bir seçenek olabilir. Seyahatlerinizde de yanınızda taşımak istediğiniz makyaj malzemelerinizi bu şekilde koruyabilirsiniz.

  1. AYAKKABI KUTULARI

7

Kullanmadığınız ayakkabı kutularını kumaş ile kaplayarak ojelerinizi muhafaza edebilirsiniz.

  1. AYAKKABI DÜZENLEYİCİLER

8

"Makyaj masama artık malzemelerimi sığdıramıyorum, bu karışıklıktan kurtulmam lazım." diyorsanız bu öneri tam size göre. Ayakkabılar için tasarlanmış olan bu düzenleyicileri, makyaj malzemeleriniz ile doldurup makyaj masanızda yer tasarrufu yapabilirsiniz.

  1. DEKORATİF TEPSİLER/KEK STANTLARI

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Şık kek stantları veya dekoratif tepsilere parfümlerinizi yerleştirerek düzenli ve zarif bir görüntü elde edebilirsiniz.

  1. KAVANOZLARLA PAMUKLUK YAPMAK

10

Evde bulunan kavanozlarınızı pamukları düzenlemek için kullanabilirsiniz. Kavanozları ister sade bir şekilde isterseniz de süsleyerek değerlendirebilirsiniz.


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