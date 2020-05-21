Makyaj malzemelerini düzenlemek için yaratıcı öneriler! Saksı, kek standı...

Makyaj yapmayı seven ve yapmasa bile onlarca makyaj malzemesine sahip olan kadınlar, aşağıda verdiğimiz öneriler tam olarak makyaj masanızın düzenini geri getirecek. Sabahları aceleyle işe ya da okula yetişmeye çalışırken, makyaj malzemelerinizin düzenli bir şekilde durması, size ekstra zaman kazandırır. Hiçbir zaman azalmayan aksine sürekli artan bir kalabalığın içerisinde "bugün hangi ruju sürsem yakışır?" diye düşünen binlerce kadın için hazırladığımız 10 muhteşem makyaj malzemelerini düzenleme önerisi ile karşınızdayız.
"Aradığım tüm makyaj malzemelerini bir arada düzenli bir şekilde tutabileyim, aynı zamanda masamın üzerinde şık bir görüntü yakalayayım." diyorsanız bu şeffaf akrilik makyaj düzenleyiciler tam size göre. Şık ve kullanışlı görüntüsü ile hem düzenli görüneceksiniz hem de aradığınız her şeyi bir arada bulabileceksiniz.
Şık saksıları, fırçalarınızı sergilemek ve düzenli şekilde bir arada tutmak için kullanabilirsiniz. Fırçalarınızın birbirine değmesini önlemek için saksınızın dibine pirinç döküp fırçalarınızı saplayabilirsiniz.
Mutfağınızın bir parçası olan şişe düzenleme aparatını, saç spreylerinizi bir arada tutmak için kullanabilirsiniz. Böylelikle acil bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda saç spreyleriniz elinizin altında olacaktır.
Makyaj malzemelerinizi masanızın üzerinde sergilemek istemiyorsanız, çekmecenizin içinde de düzenli kalmasını sağlayacak çekmece içi makyaj düzenleyiciler ya da mutfağınızda kullandığınız kaşıklık sizin için harika bir kurtarıcı olacaktır.
Küçük ama etkili olacak ahşap makyaj düzenleme kutuları, makyaj masanızın üzerinde estetik bir görüntü yakalamanızı sağlayacak. Hatta boyasız ahşap kutu satın alıp zevklerinize göre boyayıp kendi makyaj düzenleme kutunuzu tasarlayabilirsiniz.
Kullanmadığınız gözlük kutuları, fırçalarınızı muhafaza etmek için harika bir seçenek olabilir. Seyahatlerinizde de yanınızda taşımak istediğiniz makyaj malzemelerinizi bu şekilde koruyabilirsiniz.
Kullanmadığınız ayakkabı kutularını kumaş ile kaplayarak ojelerinizi muhafaza edebilirsiniz.
"Makyaj masama artık malzemelerimi sığdıramıyorum, bu karışıklıktan kurtulmam lazım." diyorsanız bu öneri tam size göre. Ayakkabılar için tasarlanmış olan bu düzenleyicileri, makyaj malzemeleriniz ile doldurup makyaj masanızda yer tasarrufu yapabilirsiniz.
Şık kek stantları veya dekoratif tepsilere parfümlerinizi yerleştirerek düzenli ve zarif bir görüntü elde edebilirsiniz.
Evde bulunan kavanozlarınızı pamukları düzenlemek için kullanabilirsiniz. Kavanozları ister sade bir şekilde isterseniz de süsleyerek değerlendirebilirsiniz.
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