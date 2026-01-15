KADIN

Yaşına meydan okudu: Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı!

Gaziantep’te şişkinlik, karın ağrısı ve iştah kaybı şikayetleriyle hastaneye başvuran 87 yaşındaki Safiye Özoğlu’nun karnında tespit edilen 35 santimetre büyüklüğünde ve 4,5 kilogram ağırlığındaki kitle, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla alındı. Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuşan Özoğlu taburcu edildi.

Safiye Özoğlu, yaklaşık 2 ay önce karnında oluşan şişkinlik, ağrı ve iştah kaybı şikayetleri ile Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde hastanın karnında 35 santim büyüklüğünde ve 4,5 kilo ağırlığında kitle tespit edildi. 13 gün önce gerçekleştirilen ameliyatla Özoğlu’nun karnındaki kitle alındı. Özoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ameliyatın ardından sağlıklı hissettiğini, tüm ağrılarının geçtiğini söyleyen Safiye Özoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"4,5 KİLOGRAMLIK TÜMÖRÜ VARDI"

Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel, hastanın karın ağrısı, şişkinlik ve iştah kaybı şikayetleriyle geldiğini ve tetkiklerinde karnında 4,5 kilogram ağırlığında, 35 santim büyüklüğünde kitle tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın kritik önem taşıyan bir operasyon geçirdiğini anlatan Doç. Dr. Yüksel, "Safiye teyzemiz, 87 yaşında ve bize karın ağrısı, şişkinlik ve yemek yiyememe şikayetleriyle geldi. Safiye teyze yaşına göre hiç korkmadan, 'Beni ameliyat edin' diye ısrar etti. Ameliyattan önce yaptığımız tahlillerde karnında 30 santim boyutunda bir kitle olduğunu tespit ettik. Doç. Dr. Mehmet Onur Gül, Dr. Kerem Özgü ile birlikte çok başarılı bir ameliyat yaptık. 2,5 saatlik ameliyat sonrası, karnında yaklaşık 4,5 kilogramlık tümörü vardı ve ondan kurtuldu. 3 gün yoğun bakımda kaldı hastamız" dedi.

"ÇOK ÖZELLİKLİ VE ZOR BİR AMELİYATTI"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halil Kalkan, "Safiye teyzemize yapılan ameliyat yaşı ve kitlenin büyüklüğü itibarıyla çok özellikli ve zor bir işlem. Genel cerrahi bölümüzde bu alanda çok başarılı hekimlerimiz var. 87 yaşında bir hastaya bu operasyonun başarılı şekilde gerçekleştirilmesi bizim için gurur verici" dedi.

"YEMEK YİYEMİYORDU"

Beyhan Özoğlu da annesinin cesaretli davranarak ameliyat olmak istediğini söyleyerek, "2 ay önce annemizin karnında bir şişlik oluştu. Daha önce de bir ameliyat olmuştu. Karnında bir kitle oluşmuş. Yemek yiyemiyordu. Ameliyat sonrasında 1 hafta zorlandık ama şu anda sağlığı çok iyi. Hocalarımızdan, hastanemizden çok memnunuz. Bu yaşta çok zor bir ameliyat olacağını söyledi hocalar. Annemiz çok cesaretli davrandı ve ameliyat istedi, sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Yaşına meydan okudu: Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı! 8Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

