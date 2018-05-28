Makyaj malzemesi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Alacağınız ürünlerde olması gereken özellikler nelerdir?

Son yıllarda yapılan araştırmalar açıklıyor ki ciltte meydana gelen yıpranmaların

sebeplerinden biri de makyaj malzemeleri. Her ürünün özel içeriği vardır ve sizin cildinizin

buna nasıl tepki vereceğini bilemezsiniz. Bu nedenle makyaj malzemesi seçiminde oldukça

dikkatli olmalısınız. Hem ürüne bağlı özellikleri iyi bilmelisiniz hem de kullanıcı olarak size

bağlı özellikleri. Dikkat etmeniz gerekenler;

Ürüne bağlı özellikler