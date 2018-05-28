Makyaj malzemesi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Alacağınız ürünlerde olması gereken özellikler nelerdir?
Son yıllarda yapılan araştırmalar açıklıyor ki ciltte meydana gelen yıpranmaların
sebeplerinden biri de makyaj malzemeleri. Her ürünün özel içeriği vardır ve sizin cildinizin
buna nasıl tepki vereceğini bilemezsiniz. Bu nedenle makyaj malzemesi seçiminde oldukça
dikkatli olmalısınız. Hem ürüne bağlı özellikleri iyi bilmelisiniz hem de kullanıcı olarak size
bağlı özellikleri. Dikkat etmeniz gerekenler;
Ürüne bağlı özellikler
Elden veya faturasız ürün alımı yapmayın. Bu ürünlerin genelde son kullanma tarihi
geçmiş oluyor ve bu sizde toksik ve alerjik etki göstermesine neden olabilir.
Organik sertifikalı ürünler önceliğiniz olsun. Bu tür ürünler fiyat olarak daha pahalı
olabilir, alım güçlüğü çekiyorsanız daha az kimyasal bileşenli ürünleri tercih
edebilirsiniz.
Hamilelik sürecinde iseniz özellikle ürünlerin içeriğini okumalısınız. Sodyum lauryl
sülfat hamilelik sürecinde bebeğin göz gelişimini olumsuz etkiler. Bu bileşeni içeren
ürünleri hamilelikte kullanmamalısınız.
Madeni yağlar, petrol içeriklidir ve bu cildinizin nefes almasını önler. Cildinizde yağ
noktalarının oluşumuna neden olur. Madeni yağ içeren ürünleri kullanmamanız
tavsiye edilir.
Bozuk ürünlere özellikle dikkat edilmelidir. Bu tür ürünlerin görüntüsünden
bozulduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Örneğin rimellerde pütürler ve çürümeler
gözlenir, rujların yağ tabakası ayrılmış görünür.
Ürünlerinizi alırken kullanım sıklığını düşünerek tercih edin. Bu hem sağlığınız hem de
cüzdanınız için oldukça yararlı bir aktivite olacaktır. Büyük ürünleri bitirmeden son
kullanma tarihi geçebilir.
Kişiye bağlı özellikler
Ürünlerinizi alırken cildinizi iyi tanımalısınız. Artık çoğu ürün cilt tipine uygun olarak
üretiliyor. Örneğin daha kuru bir cildiniz varsa yağ bazlı fondöten tercih ederken,
daha yağlı bir cilt tipiniz varsa su bazlı fondötenleri tercih edebilirsiniz. Fondötenlerini
almadan önce cilt renginize uygun olup olmadığına dikkat edin. El bileği veya dirseğin
iç yüzünde kontrol ederek alın.
Cilt tipi daha yağlı olanlar allık seçiminde cildiniz biraz daha mat gösterecek renkleri
tercih etmelidir. Pembe, turuncu gibi renkler cilt tarafından kolayca emildiğinden
olduğundan daha renkli gözükebilir. Bu nedenle sütlü kahve, şeftali tonları yağlı ciltler
için uygun olacaktır.
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