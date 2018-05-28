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Makyaj malzemesi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

elif.duzen elif.duzen
MAKYAJ HABERLERİ  | 28.05.2018 16:13 | Son Güncelleme

Çoğu kadın, makyaj yapmayı sever ve gün içinde tercih eder. Hatta özel günler söz konusu ise birkaç kat daha önemi artar. Fakat bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli nokta makyaj malzemelerinin içeriğidir. Cilt sağlığınızı tehdir etmemeli ve kullanırken gözünüzün arkada kalmaması gerekir. Bu durumda kozmetik ürün ve makyaj malzemesi alırken hangi özelliklere dikkat etmelisiniz?

Makyaj malzemesi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Alacağınız ürünlerde olması gereken özellikler nelerdir?

Son yıllarda yapılan araştırmalar açıklıyor ki ciltte meydana gelen yıpranmaların
sebeplerinden biri de makyaj malzemeleri. Her ürünün özel içeriği vardır ve sizin cildinizin
buna nasıl tepki vereceğini bilemezsiniz. Bu nedenle makyaj malzemesi seçiminde oldukça
dikkatli olmalısınız. Hem ürüne bağlı özellikleri iyi bilmelisiniz hem de kullanıcı olarak size
bağlı özellikleri. Dikkat etmeniz gerekenler;

Ürüne bağlı özellikler

  • Elden veya faturasız ürün alımı yapmayın. Bu ürünlerin genelde son kullanma tarihi
    geçmiş oluyor ve bu sizde toksik ve alerjik etki göstermesine neden olabilir.

  • Organik sertifikalı ürünler önceliğiniz olsun. Bu tür ürünler fiyat olarak daha pahalı
    olabilir, alım güçlüğü çekiyorsanız daha az kimyasal bileşenli ürünleri tercih
    edebilirsiniz.

  • Paraben ürünlerin raf ömrünü uzatmak için eklenen bir kimyasal maddedir. Bu
    nedenle parabensiz makyaj ürünlerini tercih etmeniz sizin açınızdan daha iyi olur.

  • Hamilelik sürecinde iseniz özellikle ürünlerin içeriğini okumalısınız. Sodyum lauryl
    sülfat hamilelik sürecinde bebeğin göz gelişimini olumsuz etkiler. Bu bileşeni içeren
    ürünleri hamilelikte kullanmamalısınız.

  • Madeni yağlar, petrol içeriklidir ve bu cildinizin nefes almasını önler. Cildinizde yağ
    noktalarının oluşumuna neden olur. Madeni yağ içeren ürünleri kullanmamanız
    tavsiye edilir.

  • Bozuk ürünlere özellikle dikkat edilmelidir. Bu tür ürünlerin görüntüsünden
    bozulduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Örneğin rimellerde pütürler ve çürümeler
    gözlenir, rujların yağ tabakası ayrılmış görünür.

  • Ürünlerinizi alırken kullanım sıklığını düşünerek tercih edin. Bu hem sağlığınız hem de
    cüzdanınız için oldukça yararlı bir aktivite olacaktır. Büyük ürünleri bitirmeden son
    kullanma tarihi geçebilir.

  • Göz kalemi ve dudak kalemi alırken ucuna dikkat edin. Başkasının denememiş olduğu
    ürünleri tercih edin.

    • Kişiye bağlı özellikler

    • Ürünlerinizi alırken cildinizi iyi tanımalısınız. Artık çoğu ürün cilt tipine uygun olarak
      üretiliyor. Örneğin daha kuru bir cildiniz varsa yağ bazlı fondöten tercih ederken,
      daha yağlı bir cilt tipiniz varsa su bazlı fondötenleri tercih edebilirsiniz. Fondötenlerini
      almadan önce cilt renginize uygun olup olmadığına dikkat edin. El bileği veya dirseğin
      iç yüzünde kontrol ederek alın.

    • Cilt tipi daha yağlı olanlar allık seçiminde cildiniz biraz daha mat gösterecek renkleri
      tercih etmelidir. Pembe, turuncu gibi renkler cilt tarafından kolayca emildiğinden
      olduğundan daha renkli gözükebilir. Bu nedenle sütlü kahve, şeftali tonları yağlı ciltler
      için uygun olacaktır.

    • Alerjik bir yapınız varsa ürünleri kullanmadan önce mutlaka test etmelisiniz. Deri
      ürünleri için bu süre 72 saattir. Dirseğinizin iç kısmında ürünü 2 gün boyunca deneyin
      ve reaksiyon almıyorsanız ürün kullanımına başlayın. Göz kalemi, göz farı ve rimel
      alerji riski en yüksek ürünlerdendir. Bu ürünlerin denemeden kullanmaya başlamayın.
      Bir üründen memnun kalmışsanız ve alerjik etki gösterilmemişse ürün kullanımına
      devam edin.
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