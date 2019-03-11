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Makyaj sanatçısının 14 yıl önceki fotoğrafı şaşkına çevirdi! 'Aynı kişi olduğundan emin miyiz?'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

28 yaşındaki makyaj sanatçısı Brookelle McKenzie, ülkemizde de bir döneme damga vuran emo trendine uyduğunu instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafla duyurunca şaşkına çevirdi. Genç kadının şok dönüşümü sizi de şoke edebilir.

Makyaj sanatçısının 14 yıl önceki fotoğrafı şaşkına çevirdi! 'Aynı kişi olduğundan emin miyiz?'

Dünyada olduğu gibi 2000’li yıllarda ülkemizde de emo modası hızlıca yayılmış genç kızlar derlili zımbalı giysiler giyiyor, gözlere ve dudaklara olabildiğine koyu makyaj yapılıyor, saçlar çoğunlukla siyah ve farklı bir tarzda oluyordu.

O zamanlar bu modaya uyanlardan biri de makyaj sanatçısı Brookelle McKenzie idi. 14 yıl önceki gotik tarzıyla şimdiki halini yan yana getiren Brookelle’yi tanımak oldukça güç.

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Sarışın, bronz cilt ve dolgun dudaklarıyla dikkat çeken genç kadın 900 binlik Instagram takipçisine fotoğrafını şöyle açıkladı: ‘’10 Year Challenge için biraz geç kalmış olabiliirm ama dünyayı sarsacak fotoğrafım tam 14 yıllık. Bu tam 14 yıllık bir mücadele. Umudunuzu kaybetmeyin. Gerçek kimliğimi açığa vuruyormuş gibi hissediyorum.’’

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Binlerce takipçisi genç kadına, ’aynı kişi olduğundan emin miyiz? Aynı kişi gibi görünmüyor’ şeklinde yorum yaptı.

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Brookelle McKenzie makyaj sanatçısı değişim

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