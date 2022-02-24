Makyaj temizlemenin püf noktalarını öğrenerek cildinize bir güzellik yapın!

Yoğun ve yorucu bir günün ardından ne yazık ki pek çok kişi makyajını silmeden uyumayı tercih ediyor. Cildin deforme olmaması ve cilt sorunlarıyla karşılaşılmaması için makyajın muhakkak iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Yüzünüzdeki makyajı etkili bir şekilde temizleme noktasında soru işaretleriniz varsa bu yazımız sizler için! Makyaj temizliğinin püf noktalarına mutlaka göz atın...
Yüz temizliğine başlamadan önce göz makyajınızı çıkararak farklı renkteki makyaj ürünlerinin yüzünüze yayılmasını önlemiş olursunuz. Bunu yaparken birden fazla makyaj temizleme diski kullanmak, hijyen noktasında büyük bir önem taşıyor.
Makyaj temizliğinde kullanılan losyonlar, makyajınızı temizlemekle kalmayıp cildinize ekstra destek veriyor. Bu nedenle fondöten ya da kapatıcı temizliğinde cilt tipine uygun bir losyon seçimi önem kazanıyor.
Cilde krem sürerken, fondöten uygularken ya da ciltteki makyajı çıkarırken yapılan en büyük yanlışlardan biri, yukarıdan aşağıya doğru bir uygulama yapılması. Kısa vadede bir sorun teşkil etmese de uzun vadede bu durum cildin daha çok ve daha erken sarkmasına sebep oluyor.
Cilt temizliği sonrasında daha iyi olduğu düşünülerek yüz genellikle sıcak su ile yıkanıyor. Sıcak su, cildin doğal yağ dengesini bozduğu için bu uygulama önerilmiyor.
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