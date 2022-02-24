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Makyaj temizlemenin püf noktalarını öğrenerek cildinize bir güzellik yapın!

23.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha iyi ve keyifli bir gün geçirmek için yapılan en önemli şey elbette makyaj! Özel günlerde veya gündelik yaşantınızda fondötenden allığa, göz farından rimele kadar pek çok ürünü yüzünüze uyguluyor olabilirsiniz. Makyaj yapmak her ne kadar keyifli olsa da gün bittiğinde cilt sağlığını korumak için makyajı mutlaka temizlemek gerekiyor. İşte makyaj temizlemenin püf noktaları!

Makyaj temizlemenin püf noktalarını öğrenerek cildinize bir güzellik yapın!

Yoğun ve yorucu bir günün ardından ne yazık ki pek çok kişi makyajını silmeden uyumayı tercih ediyor. Cildin deforme olmaması ve cilt sorunlarıyla karşılaşılmaması için makyajın muhakkak iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Yüzünüzdeki makyajı etkili bir şekilde temizleme noktasında soru işaretleriniz varsa bu yazımız sizler için! Makyaj temizliğinin püf noktalarına mutlaka göz atın...

MAKYAJ TEMİZLİĞİ İÇİN ÖNCELİĞİ GÖZ MAKYAJINA VERİN

  • Yüz temizliğine başlamadan önce göz makyajınızı çıkararak farklı renkteki makyaj ürünlerinin yüzünüze yayılmasını önlemiş olursunuz. Bunu yaparken birden fazla makyaj temizleme diski kullanmak, hijyen noktasında büyük bir önem taşıyor.

  • Kendinize uygun bir göz makyajı temizleyicisi edinmek, özellikle rimelin çıkarılmasında etkili oluyor. Bu losyonu fazla kullanmamanız da sağlığınız için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta.

CİLT TİPİNİZE EN UYGUN LOSYONU SEÇİN

  • Makyaj temizliğinde kullanılan losyonlar, makyajınızı temizlemekle kalmayıp cildinize ekstra destek veriyor. Bu nedenle fondöten ya da kapatıcı temizliğinde cilt tipine uygun bir losyon seçimi önem kazanıyor.

  • Yağlı, kuru ya da karma cilt tiplerinden hangisine sahip olduğunuzu öğrenin. Ardından cilt tipinize uygun, kaliteli bir makyaj temizleyicisi edinin.

DİSK PAMUKLARI DAİRESEL HAREKETLERLE YÜZÜNÜZDE GEZDİRİN

  • Cilde krem sürerken, fondöten uygularken ya da ciltteki makyajı çıkarırken yapılan en büyük yanlışlardan biri, yukarıdan aşağıya doğru bir uygulama yapılması. Kısa vadede bir sorun teşkil etmese de uzun vadede bu durum cildin daha çok ve daha erken sarkmasına sebep oluyor.

  • Sarkma ihtimalinden kaçınmak ve daha etkili bir temizlik yapmak için disk pamukların dairesel hareketlerle kullanılması oldukça önemli.

MAKYAJ TEMİZLİĞİ SONRASINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

  • Cilt temizliği sonrasında daha iyi olduğu düşünülerek yüz genellikle sıcak su ile yıkanıyor. Sıcak su, cildin doğal yağ dengesini bozduğu için bu uygulama önerilmiyor.

  • Kişisel havlu kullanımına özen gösterin. Hem makyaj sonrası hem genel kullanımda evdeki her bireyin kendine ait bir havlusu olmalı. Aksi takdirde cilt sivilcelenebilir.
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