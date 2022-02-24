Makyaj temizlemenin püf noktalarını öğrenerek cildinize bir güzellik yapın!

Cilde krem sürerken, fondöten uygularken ya da ciltteki makyajı çıkarırken yapılan en büyük yanlışlardan biri, yukarıdan aşağıya doğru bir uygulama yapılması. Kısa vadede bir sorun teşkil etmese de uzun vadede bu durum cildin daha çok ve daha erken sarkmasına sebep oluyor.