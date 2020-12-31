Makyaj temizleyici: Misel su nedir? Misel su nasıl kullanılır?

Misel su yapısı gereği; hem makyaj temizleme, hem de cildi nemlendirme özelliği taşıyor. Cilt tiplerine göre farklı türleri bulunan bu temizleme suları günümüzde trendler arasında yerini alıyor. Dokusuyla kendine hayran bırakan misel su nedir? Misel su nasıl kullanılır? Merak ettiğiniz tüm bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz… Misel Su Nedir? Güzellik uzmanları tarafından önerilen misel su, kullanım kolaylığı sağlarken aynı zamanda alkolsüz içeriği sayesinde cildi tahriş etmez. Doğru kullanımla birlikte cildinizi yumuşak, esnek ve pürüzsüz tutarken cildin nemlenmesini sağlar. Misel suyu, içinde bulunan arıtılmış su, gliserin, nemlendirici ve temizlik için kullanılan bileşenler ile yumuşak yüz derisi üzerinde kir ve yağı deriden çıkarmaya yardımcı olur. Yağ ve su bir araya konulduğunda birbirine karışmazlar. Bu sebeple sadece su ve su bazlı temizleyicilerin makyajı çıkarmak için yeterli gelmediği görülür ve cilt üzerinde oluşan yağı çözen bir madde kullanılması gerekir. Misel suyun iki farklı çeşidi vardır;

· Şeffaf su

· Lipofilik yapıdaki su Şeffaf su ile hafif ve sade makyaj temizlenebilir. Ancak lipofilik su ile cilt üzerindeki yağlar çözülerek derin temizleme sağlanır. Böylece cilt kirlerden ve gün içerisinde oluşan tüm atıklardan arınma sağlar. Misel Su Nasıl Kullanılır? Misel su, kozmetik ürünler kullanımı sonucunda cilt üzerinde oluşan kir ve yağı temizlemek için kullanılır. Bu temizleyici su ile cildin derinlerine inilerek temizlenmesi sağlanır. Bu tür makyaj temizleyicilerinin nemlendirici özelliği bulunduğundan tekrar krem kullanımı gerektirmez. Misel su uygulanışı aşağıdaki gibidir; · Misel su bir temizleme pamuğu üzerine dökülür.

· Hafif ve daireler çizerek yüz üzerinde gezdirilir. Temizlenme sonucu rahat ve hafif bir cilde sahip olunur. Bunun yanı sıra misel su tonik olarak kullanılır mı? Sorusuna misel su tonik olarak kullanılır cevabını veriyoruz. Gün içerisinde ya da gece tonik olarak kullanımı sağlanabilir. Kuru bir cilde uygulandığında ertesi gün cilt üzerindeki nem fark edilir.

Misel Su İle Temizleme Sütünün Farkı Nedir? Misel su ile temizleme sütü arasındaki en belirgin farklardan biri yapılarıdır. Misel su tam bir akıcı su kıvamında iken, temizleme sütü cıvık bir nemlendirici krem gibidir. Temizleme sütü de misel su gibi cilt üzerindeki yağ ve kiri temizler. Ancak temizleme sütü daha sonra tekrar temizlenme ihtiyacı gerektirebilir. Yüz üzerinde kalan süt kalıntıları cildin daha fazla yağlanmasına ve sivilce oluşmasına sebep olur. Misel su yüzünüzde yokmuş hissi uyandırırken temizleme sütü ile yüzünüzü yağlı bir kremle nemlendirmiş gibi hissedersiniz. Misel Suyun Faydaları Günümüzde birçok kişi tarafından misel su ne işe yarar? Sorusunu duymaktayız. Misel su yani temizleme suyu olarak bilinen bu arındırıcının cilt üzerindeki yararları aşağıda verilmiştir; · Cildi nemlendirmeye yardımcı olur: Misel su içinde bulunan farklı moleküller sayesinde cildin nemi daha etkili bir şekilde tutmasına yardımcı olur. İçinde bulunan bileşenler ile cildin tahriş olmasını ve zarar görmesini engeller.

· Cilt üzerindeki kiri ve yağı temizler: Adından da anlaşıldığı gibi bir tür temizleme suyudur. Cildi temiz tutmak için kiri ve yağı çıkarmada oldukça etkilidir. Misel su cilt üzerinde derin bir temizleme yaparak cildin geçirgenliğini artırır.

· Tüm cilt tiplerine uygundur: Kullanmak istenilen misel su kuru, yağlı ya da karma ciltlere göre tercih edilebilir. Her cilt tipine uygun olan bu temizleme suyu hassas ciltler için özellikle önerilmektedir. Ciltte sivilce oluşumu ve tahriş riskini azalttığı gözlemlenmiştir.

· Cildi temiz tutar: Misel su cilt üzerinde sivilce, siyah noktalar, tıkanmış gözenekler ve inatçı lekeler için cildin temiz kalmasını sağlar. İçindeki gliserin ve iltihabı önleyici yapısıyla cildi korur ve bu tip sorunlar meydana gelmez. Tonik olarak kullanılması da faydalı olabilir.

· Kolay uygulama ve taşınabilirlik: Genellikle seyahat ya da konum değiştirme durumlarında kozmetik ürünlerin gerekli olanları tercih edilir. Bu tercih edilenler arasında temizleme sularının büyüklüğü ile kişi yanına almaz. Ancak misel su kolay taşınabilir ve uygulanabilir özelliği ile her alanda size kullanım imkanı sağlar.