Makyaj temizliğini böyle yapmıyorsanız sivilce problemi ile karşılaşabilirsiniz!

Cilde derinlemesine işleyen ten makyajı hem istenmeyen bir görünüme neden oluyor hem de cilt sağlığı açısından oldukça zararlı. Cildimizde biriken tüm sebum, kir ve makyaj artıklarından kurtulmak ise 3 aşamalı bir cilt temizleme rutini sayesinde mümkün oluyor.

1. ADIM: YAĞ BAZLI TEMİZLEYİCİ