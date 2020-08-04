Makyaj temizliğini böyle yapmıyorsanız sivilce problemi ile karşılaşabilirsiniz!

Cilde derinlemesine işleyen ten makyajı hem istenmeyen bir görünüme neden oluyor hem de cilt sağlığı açısından oldukça zararlı. Cildimizde biriken tüm sebum, kir ve makyaj artıklarından kurtulmak ise 3 aşamalı bir cilt temizleme rutini sayesinde mümkün oluyor.
1. ADIM: YAĞ BAZLI TEMİZLEYİCİ
Makyaj temizlerken yaptığımız en büyük hatalardan biri, yalnızca bir misel su veya makyaj temizleme mendili yardımıyla tek adımda makyajı silmek ve arınmamış bir ciltle uyumak. Çünkü makyaj temizleme mendili veya bir makyaj pamuğuna sürülen misel su, cildimizin yalnızca en üst tabakasındaki yüzeysel makyajı ve kiri temizliyor.
Oysa gözeneklerimizde gün boyu biriken kir, sebum, güneş kremi ve makyaj kalıntıları zamanla siyah nokta ve yağ bezesi oluşturarak sinir bozucu bir görünüm ortaya çıkarıyor. Cilt yüzeyinin tam anlamıyla arındırılamaması da makyajımızı temizledikten sonra uyguladığımız nemlendirici ve serum gibi ürünlerin etkisini azaltıyor.
Gözeneklerimizde biriken kiri çözmek içinse mutlaka yağ bazlı temizleyiciler kullanmak gerekiyor. Yağ bazlı temizleyiciler masaj yaparak uygulandığından cildi yormadan, nazikçe temizlerken cildinizi gece serumu, nemlendirici ve vitaminleri kullanmak için hazır hale getiriyor.
2. ADIM: SU BAZLI TEMİZLEYİCİ
Genellikle Kore bakım ürünlerinin öncü ilkesi "iki aşamalı temizlik" tekniğine göre yağ bazlı temizleyiciden sonra mutlaka su bazlı bir temizleyici kullanmak gerekiyor. Bu adım cildimizi hem yağ bazlı temizleyiciden kalan artıklardan arındırarak yağlılık hissinden kurtarıyor hem de ilk aşamada temizlenmeyen noktalar varsa o alanların derinlemesine temizlenmesini sağlıyor.
Ayrıca cildimizin en büyük sorunlarından biri olan sebum görünümünü azaltırken yağ bazlı temizleyicinin cilt yüzeyine çıkardığı siyah noktaları temizliyor.
3. ADIM: TONİK
Yapılan derin cilt arındırma işleminin ardından cildimizin tamamen temizlendiğinden ve kurumadığından emin olmak için 3. bir aşama olan tonik adımını asla atlamamak gerekiyor. Çoğu zaman göz ardı edilen tonik adımı temizlenen gözenekleri cilt bakımına hazır hale getiriyor.
Tonikler ciltte uzun süre peeling yapılmadığında biriken ölü derileri ortadan kaldırarak derinlemesine temizlik sonrası kuruyan cildin pH ve nem dengesini korumasına yardımcı oluyor.
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