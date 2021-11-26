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Makyaj yapmadan da muhteşem görünebilirsiniz! Her daim bakımlı görünmek için tüyolar...

25.11.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yapmak çoğu kadın için vazgeçilmez bir rutin. Öte yandan, makyaj malzemelerinin cilde zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun yanında harcanan zaman ve para da cabası… Tabii ki hepimiz her daim güzel ve bakımlı görünmeyi istiyoruz ama bunun doğal ve basit bir yöntemi var mı? İşte detaylar!

Makyaj yapmadan da muhteşem görünebilirsiniz! Her daim bakımlı görünmek için tüyolar...

Kendinize uygun makyaj malzemelerini ararken servet değerinde paralar harcamaktan ve ayna karşısında değerli vaktinizi öldürmekten sıkıldınız ama yine de makyaj yapmaktan vazgeçemiyor musunuz? Makyajsız da güzel görünmenizi sağlayacak ipuçlarıyla karşınızdayız. Bu tüyolar sayesinde doğal güzelliğinizle ışıldayacaksınız!

YÜZ TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN

  • Yüzünüzü yıkamak kadar neyle yıkadığınız da önemli. Sabunlar ve sabun içeren ürünlerin pH değerleri yüz pH’ı ile uyuşmadığı ve cildi kuruttuğu için bu ürünleri kullanmamaya özen gösterin.

  • Sürekli kullandığınız havlular nemli bırakıldığında mikrop oluşumuna davetiye çıkarır. Bunun için yüz havlusu yerine tek kullanımlık kağıt havlu tercih ederek sivilce oluşumunu azaltabilirsiniz.

  • Ellerinizi yüzünüzden uzak tutun! Eller vücudumuzda en çok bakteri taşıyan organ olduğu için sivilce oluşumunu engellemek istiyorsanız, yüzünüze dokunmamanızda fayda var.

YÜZÜNÜZÜ VE DUDAKLARINIZI NEMLENDİRİN

  • Cilt kuruluğu; kırışık oluşumuna, çatlamalara, hatta cildin fazla yağ üretmesine sebep olabilir. Kuruluğu önlemek için krem kullanmayı günlük rutininiz haline getirin.

  • Güzel bir gülüş önemli! Dudaklar gün içinde hava koşullarından dolayı çatlayıp soyulabilir. Bunu engellemek için dudaklarınıza peeling yapabilir ve sonrasında nemlendirebilirsiniz.
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DOĞAL YÖNTEMLERE BAŞVURUN

  • Bitkisel yağların saç bakımı için kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Siz de daha gür ve parlak saçlara kavuşmak istiyorsanız; Hindistan cevizi yağı, badem yağı ve zeytinyağı gibi yağlarla saçlarınıza maske yapabilirsiniz.

  • Hint yağı sayesinde rimel kullanmadan daha uzun kirpiklere, kaş farı kullanmadan daha gür kaşlara sahip olabilirsiniz! Kulak çubuğu yardımıyla Hint yağını kaşlarınıza ve kirpiklerinize düzenli olarak sürmeniz kaş ve kirpiklerinizin gürleşmesini sağlayacak.

  • Gül suyu özellikle cilde iyi geldiği bilinen doğal bir ürün. Gül suyunu yüzünüze ve boynunuza bir pamuk yardımıyla uygulamak tonik etkisi yaratacak.

BOL SU İÇİN

  • Su, vücudun yenilenmesi için en önemli kaynak olduğundan bol su içmek cildinizdeki lekelerin, kızarıklıkların ve hatta sivilcelerinizin azalmasını sağlayacak.

  • Su tüketimi vücutta biriken ödemi azalttığından bol su tükettiğinizde yüzünüzün ve cildinizin daha gergin olduğunu, şişliğinizin azaldığını ve hatta daha ince gözüktüğünüzü fark edeceksiniz!
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