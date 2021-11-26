Makyaj yapmadan da muhteşem görünebilirsiniz! Her daim bakımlı görünmek için tüyolar...

Kendinize uygun makyaj malzemelerini ararken servet değerinde paralar harcamaktan ve ayna karşısında değerli vaktinizi öldürmekten sıkıldınız ama yine de makyaj yapmaktan vazgeçemiyor musunuz? Makyajsız da güzel görünmenizi sağlayacak ipuçlarıyla karşınızdayız. Bu tüyolar sayesinde doğal güzelliğinizle ışıldayacaksınız!
Yüzünüzü yıkamak kadar neyle yıkadığınız da önemli. Sabunlar ve sabun içeren ürünlerin pH değerleri yüz pH’ı ile uyuşmadığı ve cildi kuruttuğu için bu ürünleri kullanmamaya özen gösterin.
Sürekli kullandığınız havlular nemli bırakıldığında mikrop oluşumuna davetiye çıkarır. Bunun için yüz havlusu yerine tek kullanımlık kağıt havlu tercih ederek sivilce oluşumunu azaltabilirsiniz.
Cilt kuruluğu; kırışık oluşumuna, çatlamalara, hatta cildin fazla yağ üretmesine sebep olabilir. Kuruluğu önlemek için krem kullanmayı günlük rutininiz haline getirin.
Bitkisel yağların saç bakımı için kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Siz de daha gür ve parlak saçlara kavuşmak istiyorsanız; Hindistan cevizi yağı, badem yağı ve zeytinyağı gibi yağlarla saçlarınıza maske yapabilirsiniz.
Hint yağı sayesinde rimel kullanmadan daha uzun kirpiklere, kaş farı kullanmadan daha gür kaşlara sahip olabilirsiniz! Kulak çubuğu yardımıyla Hint yağını kaşlarınıza ve kirpiklerinize düzenli olarak sürmeniz kaş ve kirpiklerinizin gürleşmesini sağlayacak.
Su, vücudun yenilenmesi için en önemli kaynak olduğundan bol su içmek cildinizdeki lekelerin, kızarıklıkların ve hatta sivilcelerinizin azalmasını sağlayacak.
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