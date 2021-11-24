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Ten rengine göre makyaj rehberi: Doğru fondöten rengini bulamıyorsanız sebebi cilt alt tonunuz olabilir!

24.11.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şöyle bir düşünün; rengini çok beğenerek aldığınız ama sürdüğünüzde sizi son derece solgun gösteren bir rujunuz oldu mu? Peki ya ten renginize uygun olduğunu düşünerek aldığınız fondöten veya kapatıcının cildinizle asla uyuşmadığını, sizi hasta gibi gösterdiğini düşündüğünüz oldu mu? İşte, bu gibi durumların aslında çok basit bir açıklaması var: Tüm bu ürünlerin cilt alt tonunuza uygun olmaması.

Ten rengine göre makyaj rehberi: Doğru fondöten rengini bulamıyorsanız sebebi cilt alt tonunuz olabilir!

Birçok insan, makyaj malzemesi seçerken sadece ten rengini dikkate alır. Ancak seçtiğiniz ürünün cilt alt tonunuza uygun olması da çok önemli. Cilt alt tonunuza uymayan ürünler; sizi olduğunuzdan daha yorgun, solgun gösterir. Aldığınız ürünlerin, makyaj yapmaya harcadığınız zamanın ve emeğin boşa gitmesini istemiyorsanız bazı renklerden uzak durmanız gerekir. Ten renginize ve cilt alt tonunuza göre makyajda uzak durmanız gereken renklere gelin birlikte göz atalım.

Minik bir tüyo: Önerilerimizi, kendinize yakıştırdığınız veya yakıştırmadığınız renkleri düşünerek okursanız cilt alt tonunuzu kolaylıkla bulabilirsiniz!

SICAK ALT TONLU CİLTLER

Eğer cilt alt tonunuz sıcaksa ve açık ten rengine sahipseniz;

  • Turuncu, şeftali rengi, narçiçeği, haki gibi renkler sizin için uygun. Pembe, açık mavi gibi renklerden ise uzak durmalısınız.

Eğer cilt alt tonunuz sıcaksa ve koyu bir ten rengine sahipseniz;

  • Sıcak bordo, sıcak kahverengi, koyu taba, koyu hardal sarısı gibi renkler size çok yakışır. Ancak soğuk alt tonlu yeşiller, soğuk kırmızı, fuşya, füme gibi renkler, cilt alt tonunuza uyum sağlamayacaktır.
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SOĞUK ALT TONLU CİLTLER

Eğer cilt alt tonunuz soğuksa ve beyaz tenliyseniz;

  • Gül kurusu, uçuk pembe, açık fuşya, lila gibi renkler tam size göre! Ancak taba, dore, hardal sarısı, şeftali rengi gibi renklerden uzak durmanızı öneririz.

Eğer cilt alt tonunuz soğuksa ve esmerseniz;

  • Mor, mürdüm, soğuk bordo, füme, koyu pembe gibi renkleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Turuncu, sıcak kırmızı, koyu kahverengi gibi renkleriyse kullanmadan önce bir kez daha düşünün deriz.

NÖTR ALT TONLU CİLTLER

Eğer nötr bir cilt alt tonunuz varsa şanslısınız!

  • Nötr alt tonluların özel olarak uzak durması gereken bir renk yok; ancak her rengin aşırı sıcak ve aşırı soğuk tonları teninizin daha sıcak veya soğuk görünmesine neden olacaktır.

  • Fondöten ve kapatıcı seçerken rengin sarı (sıcak) veya pembe (soğuk) alt tonlu ''olmamasına'' dikkat etmelisiniz.


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