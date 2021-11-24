Ten rengine göre makyaj rehberi: Doğru fondöten rengini bulamıyorsanız sebebi cilt alt tonunuz olabilir!

Birçok insan, makyaj malzemesi seçerken sadece ten rengini dikkate alır. Ancak seçtiğiniz ürünün cilt alt tonunuza uygun olması da çok önemli. Cilt alt tonunuza uymayan ürünler; sizi olduğunuzdan daha yorgun, solgun gösterir. Aldığınız ürünlerin, makyaj yapmaya harcadığınız zamanın ve emeğin boşa gitmesini istemiyorsanız bazı renklerden uzak durmanız gerekir. Ten renginize ve cilt alt tonunuza göre makyajda uzak durmanız gereken renklere gelin birlikte göz atalım.
Minik bir tüyo: Önerilerimizi, kendinize yakıştırdığınız veya yakıştırmadığınız renkleri düşünerek okursanız cilt alt tonunuzu kolaylıkla bulabilirsiniz!
Eğer cilt alt tonunuz sıcaksa ve açık ten rengine sahipseniz;
Eğer cilt alt tonunuz sıcaksa ve koyu bir ten rengine sahipseniz;
Eğer cilt alt tonunuz soğuksa ve beyaz tenliyseniz;
Eğer cilt alt tonunuz soğuksa ve esmerseniz;
Eğer nötr bir cilt alt tonunuz varsa şanslısınız!
Nötr alt tonluların özel olarak uzak durması gereken bir renk yok; ancak her rengin aşırı sıcak ve aşırı soğuk tonları teninizin daha sıcak veya soğuk görünmesine neden olacaktır.
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