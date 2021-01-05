Makyajlı Audi A8 kamuflajlı yakalandı haberleri otomobil severleri heyecanlandırmaya yetti. Modelin 2021 yılı içerisinde makyajlanması bekleniyor. Kameralara yakalanan iki model birbirinden tamamen farklı.

Önden bakıldığında otomobilin ızgara gurubu birbirinden farklı. Modellerden birinin üzerinde yüksek voltaj işaretinin olması da dikkatlerden kaçmadı. Bu model elektrikli Audi A8’in ta kendisi. Modelde opsiyonel matrix LED far dikkatlerden kaçmıyor. Bu onun oldukça üst seviye donanımlarla geleceğinin habercisi. Standart modelde de aydınlatma takımının yenilendiği gözlerden kaçmıyor. LED gündüz aydınlatmaları da aydınlatma grubunun hemen üzerine konumlandırılmış.

Arka bölüme geçtiğimizde tasarım konusunda büyük değişimler göremiyoruz. Sade makyaj esintileri burada bizleri karşılıyor. Stopların grafikleri değişirken, tampon grubunda da ufak değişimler meydana gelmiş. Modelin en dişli rakibi ise Mercedes Benz S Serisi. Audi A8’in bu yıl yollara çıkması bekleniyor.



