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Makyajlı Audi A8 kamuflajlı yakalandı

05.01.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Makyajlı Audi A8 kamuflajlı yakalandı

Tüm otomobil severler tarafından makyajlanması beklenen Audi A8, nihayet kameralara yakalandı. Ingolstadt menşeli üreticinin amiral gemisi 2021 yılı içerisinde makyajlanacağının sinyallerini iki prototip ile verdi. Makyajlı Audi A8 kamuflajlı yakalandı

Makyajlı Audi A8 kamuflajlı yakalandı haberleri otomobil severleri heyecanlandırmaya yetti. Modelin 2021 yılı içerisinde makyajlanması bekleniyor. Kameralara yakalanan iki model birbirinden tamamen farklı.

2021 kamuflajlı Audi A8

Önden bakıldığında otomobilin ızgara gurubu birbirinden farklı. Modellerden birinin üzerinde yüksek voltaj işaretinin olması da dikkatlerden kaçmadı. Bu model elektrikli Audi A8’in ta kendisi. Modelde opsiyonel matrix LED far dikkatlerden kaçmıyor. Bu onun oldukça üst seviye donanımlarla geleceğinin habercisi. Standart modelde de aydınlatma takımının yenilendiği gözlerden kaçmıyor. LED gündüz aydınlatmaları da aydınlatma grubunun hemen üzerine konumlandırılmış.

2021 kamuflajlı Audi A8

Arka bölüme geçtiğimizde tasarım konusunda büyük değişimler göremiyoruz. Sade makyaj esintileri burada bizleri karşılıyor. Stopların grafikleri değişirken, tampon grubunda da ufak değişimler meydana gelmiş. Modelin en dişli rakibi ise Mercedes Benz S Serisi. Audi A8’in bu yıl yollara çıkması bekleniyor.


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