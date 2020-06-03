HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Malaga sokakları ilginç görüntülere sahne oldu

Malaga sokakları ilginç görüntülere sahne oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

İspanya’da karnı acıkan kedinin yakalamaya çalıştığı fare, kediyi, Malaga sokaklarında kovaladı.

Malaga sokakları ilginç görüntülere sahne oldu

İspanya’da karnı acıkan kedinin yakalamaya çalıştığı fare, kediyi, Malaga sokaklarında kovaladı. O anlar sosyal medyaın gündemine oturdu.

İspanya’nın Endülüs Özerk Topluluğu'na bağlı Malaga kenti sokaklarında kedi ile farenin kovalamaca anı renkli görüntülere sahne oldu. Çizgi filmi sahnelerini aratmayan olayda, karnı acıkan kedi fareyi fark etmesinin ardından avlamaya çalıştı. Fareden beklenmedik tepki gören kedi ise neye uğradığını şaşırdı.

FAREDEN KEDİYE UÇAN TEKME

Fareyi yakalamak için hızlı hareket eden kedi, farenin kendisine tekmeler savurmasıyla havaya sıçradı. Kediyle birkaç dakika boyunca kavga eden fare, yem olmaktan refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere, ‘Fare bana Teenage Mutant Ninja Turtles'ı hatırlatıyor’, ‘Hepiniz, kedi fare ile oynadıktan sonra öğle yemeği olduğunu biliyorsunuz’, ‘Bu fare yaşamayı hak etti’ şeklinde yorum yaptı. Kedi ile farenin kavgası sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Fransa'da Türk anne, 2 çocuğuyla havuzda ölü bulunduFransa'da Türk anne, 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

En Çok Okunan Haberler

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması: 10 gün sonra...

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması: 10 gün sonra...

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Diğer Haberler
Ses bombası canlı yayındaki muhabire isabet etti

Ses bombası canlı yayındaki muhabire isabet etti

SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı

SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı

Korona yüzünden geciken kanser tedavileri 5-10 bin ölüme sebep olabilir

Geciken kanser tedavileri binlerce ölüme sebep olabilir

Fransa'da Türk anne, 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu

Fransa'da Türk anne, 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu

Hitler'in doğduğu ev polis merkezi oluyor

Hitler'in doğduğu ev polis merkezi oluyor

Araştırma: Dünya'daki en temiz hava bulundu

Araştırma: Dünya'daki en temiz hava bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.