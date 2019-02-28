Malatya beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte çocuklar da sokaklara çıkıp kartopu oynadı. Trafikte ise kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yaptığı kentte polisler kar lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri uyardı.

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