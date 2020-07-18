Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131 son dakika verisine g\u00f6re saat 22.52'de Malatya'n\u0131n P\u00fct\u00fcrge il\u00e7esinde 7.95 kilometre derinli\u011finde ve 3.7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi. \nKandilli Rasathanesi ise depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.9 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Neden Ak\u0131ll\u0131 Saat Kullanmal\u0131s\u0131n\u0131z?Engelli arabas\u0131 \u00e7al\u0131nan gen\u00e7 yeni bir arabaya kavu\u015ftuGazipa\u015fa Belediyesi memur al\u0131m\u0131 yapacak! \u0130\u015fte ba\u015fvuru \u015fartlar\u0131 ve tarihi