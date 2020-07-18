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Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 23:11 | Son Güncelleme

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.

Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre saat 22.52'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 7.95 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.

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