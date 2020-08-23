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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 22:12 | Son Güncelleme

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda can ya da mal kaybı olmadı.

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.56'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANDI

Zeminden 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.0, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Başmezra Mahallesi olarak açıkladı. (DHA)

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