Malatya’da alt geçitte kaza: 5 yaralı

Kaza, 19.10 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Adliye kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki Mercedes marka araç ile aynı yönde ilerleyen M.S.B. yönetimindeki Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte M.O., H.D., A.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gündüz saatlerinde sanayi kavşağı alt geçidinde Elazığ istikametinde meydana gelen ikinci bir kazada ise M.Ö. idaresindeki Tofaş marka otomobil önünde seyreden N.B. yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada B.C. (22) yaralandı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

