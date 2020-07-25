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Malatya'da babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Malatya’da aile içi çıkan kavgada babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Malatya'da babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Buhara Bulvarı üzerinde dedesine ait evde babası B.A. ile henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışan A.U.A. (17) çıkan kavgada göğsünden aldığı bıçak darbesi sonucunda ağır yaralanırken, baba B.A. ise elinde hafif şekilde yaralandı.

Dedesi tarafından olay yerinden çıkarılan genç bölgeye çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, baba B.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın gerçekleştiği evde inceleme yapanlar ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet bıçak ele geçirdi.

Baba B.A.’nın gözaltında tutulduğu olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

İHA

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