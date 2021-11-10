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Malatya'da çöken binayla ilgili 3 kişi tutuklandı

10.11.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da 2 katlı binanın çökmesi olayında, işyerinde izinsiz olarak tadilat yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da çöken binayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Malatya'da İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TESİSATÇI SERBEST

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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