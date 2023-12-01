MALATYA'DA DEPREM! 1 Aralık 2023 Akçağadağ Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Sivas'tan da hissedildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.8 şiddetinde deprem gerçekleştiği belirtildi. Saat 03.18'de gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı. Malatya depreminin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor. İşte 1 Aralık 2023 Cuma günü yayımlanan son depremler listesi...

MALATYA'DA 4.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Malatya'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (1 ARALIK 2023)

2023.12.01 07:05:35 38.4400 37.5535 12.4 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 06:51:29 38.4053 37.5568 8.3 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 06:45:16 38.4120 37.5412 7.4 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 06:26:02 38.4067 37.5443 3.3 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 06:18:30 38.1670 38.1298 5.0 -.- 2.7 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.01 05:58:51 38.4368 37.5690 8.9 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 05:55:37 38.4988 37.6847 5.8 -.- 1.0 -.- HISARCIK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 05:37:32 37.4045 36.9967 11.0 -.- 1.6 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 05:33:57 38.3973 37.5760 5.0 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 05:30:54 38.4225 37.7073 8.8 -.- 1.4 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 05:18:22 38.4170 37.5610 5.0 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 04:55:42 38.4252 42.2937 4.9 -.- 1.1 -.- KOYUNPINARI-TATVAN (BITLIS) İlksel

2023.12.01 04:38:21 38.5728 37.7605 4.6 -.- 0.8 -.- KOLUKLER-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 04:29:34 35.9397 31.5102 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.01 04:12:51 38.4567 37.4700 5.4 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 03:59:22 38.1365 38.3715 7.9 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.01 03:48:56 38.8243 27.8925 4.3 -.- 1.2 -.- SARICALI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.12.01 03:39:56 38.0955 36.5760 5.5 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 03:34:23 40.8428 27.7295 14.2 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.12.01 03:18:48 38.4028 37.4805 5.0 -.- 4.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) REVIZE01 (2023.12.01 03:18:49)

2023.12.01 03:17:34 37.4532 37.0002 5.0 -.- 2.7 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 02:58:41 38.0448 36.5507 17.5 -.- 0.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 02:49:26 37.8612 36.2117 9.0 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.01 02:46:15 38.8075 37.3855 8.6 -.- 1.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.01 02:34:00 38.2178 38.6715 5.0 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 02:26:41 38.0967 38.4177 5.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.01 02:02:42 37.3448 36.7817 5.0 -.- 1.0 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 01:56:32 37.4137 36.9725 5.0 -.- 1.0 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 01:49:26 36.6495 36.2272 5.1 -.- 0.9 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.12.01 01:36:02 38.3667 27.2425 5.3 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.12.01 01:29:25 37.9832 36.6472 9.4 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 01:26:05 39.5362 38.0412 5.0 -.- 2.1 -.- ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2023.12.01 01:25:20 35.8213 30.9297 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.01 01:17:49 37.1668 36.6623 6.1 -.- 1.4 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2023.12.01 01:04:40 35.9133 30.9385 19.6 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel

2023.12.01 00:56:33 37.9008 36.4975 6.8 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 00:44:11 38.8798 43.6048 5.0 -.- 2.3 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel

2023.12.01 00:18:58 39.5512 38.0810 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLIK-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2023.11.30 22:37:45 37.1338 36.1383 6.1 -.- 2.6 -.- YENIKOY-(OSMANIYE) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



