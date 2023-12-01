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  4. MALATYA'DA DEPREM! 1 Aralık 2023 Akçağadağ Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Sivas'tan da hissedildi

MALATYA'DA DEPREM! 1 Aralık 2023 Akçağadağ Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Sivas'tan da hissedildi

01.12.2023 07:17 | Son Güncelleme:
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı. Son dakika haberinin ardından birçok kişi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırıyor. Birçok kişi "1 Aralık 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 1 Aralık 2023 Cuma günü yayımlanan son depremler listesi..

MALATYA'DA DEPREM! 1 Aralık 2023 Akçağadağ Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Sivas'tan da hissedildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.8 şiddetinde deprem gerçekleştiği belirtildi. Saat 03.18'de gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı. Malatya depreminin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor. İşte 1 Aralık 2023 Cuma günü yayımlanan son depremler listesi...

MALATYA'DA 4.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Malatya'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (1 ARALIK 2023)

2023.12.01 07:05:35 38.4400 37.5535 12.4 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 06:51:29 38.4053 37.5568 8.3 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 06:45:16 38.4120 37.5412 7.4 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 06:26:02 38.4067 37.5443 3.3 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 06:18:30 38.1670 38.1298 5.0 -.- 2.7 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.01 05:58:51 38.4368 37.5690 8.9 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 05:55:37 38.4988 37.6847 5.8 -.- 1.0 -.- HISARCIK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 05:37:32 37.4045 36.9967 11.0 -.- 1.6 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 05:33:57 38.3973 37.5760 5.0 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 05:30:54 38.4225 37.7073 8.8 -.- 1.4 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 05:18:22 38.4170 37.5610 5.0 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 04:55:42 38.4252 42.2937 4.9 -.- 1.1 -.- KOYUNPINARI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.12.01 04:38:21 38.5728 37.7605 4.6 -.- 0.8 -.- KOLUKLER-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 04:29:34 35.9397 31.5102 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.01 04:12:51 38.4567 37.4700 5.4 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 03:59:22 38.1365 38.3715 7.9 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.01 03:48:56 38.8243 27.8925 4.3 -.- 1.2 -.- SARICALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.12.01 03:39:56 38.0955 36.5760 5.5 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 03:34:23 40.8428 27.7295 14.2 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.12.01 03:18:48 38.4028 37.4805 5.0 -.- 4.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) REVIZE01 (2023.12.01 03:18:49)
2023.12.01 03:17:34 37.4532 37.0002 5.0 -.- 2.7 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 02:58:41 38.0448 36.5507 17.5 -.- 0.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 02:49:26 37.8612 36.2117 9.0 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.01 02:46:15 38.8075 37.3855 8.6 -.- 1.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.01 02:34:00 38.2178 38.6715 5.0 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 02:26:41 38.0967 38.4177 5.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.01 02:02:42 37.3448 36.7817 5.0 -.- 1.0 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 01:56:32 37.4137 36.9725 5.0 -.- 1.0 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 01:49:26 36.6495 36.2272 5.1 -.- 0.9 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.12.01 01:36:02 38.3667 27.2425 5.3 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.12.01 01:29:25 37.9832 36.6472 9.4 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 01:26:05 39.5362 38.0412 5.0 -.- 2.1 -.- ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2023.12.01 01:25:20 35.8213 30.9297 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.01 01:17:49 37.1668 36.6623 6.1 -.- 1.4 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.12.01 01:04:40 35.9133 30.9385 19.6 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
2023.12.01 00:56:33 37.9008 36.4975 6.8 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 00:44:11 38.8798 43.6048 5.0 -.- 2.3 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel
2023.12.01 00:18:58 39.5512 38.0810 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLIK-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2023.11.30 22:37:45 37.1338 36.1383 6.1 -.- 2.6 -.- YENIKOY-(OSMANIYE) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Keşfet


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