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Malatya'da kenenin ısırdığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

23.05.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir kenenin ısırdığı çoban hastaneye kaldırıldı. Ancak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Malatya'da kenenin ısırdığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde çobanlık yapan Eray T. (19) keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Eray T, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eray T'nin cenazesi Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde toprağa verilecek. (AA)

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Malatya
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