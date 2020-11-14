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Malatya’da kız isteme kavgası kanlı bitti

14.11.2020 20:59 | Son Güncelleme:
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Malatya’da kız isteme kavgası kanlı bitti

Malatya’da iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Sadreddin Konavi Caddesi üzerinde meydana geldi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Edinilen bilgilere göre, kız isteme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen olayda iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada bıçak darbelerine maruz kalan Y.D. (34) ağır yaralanırken olayın şüphelisi kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

EKİPLER ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler olay yerinde 2 boş kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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