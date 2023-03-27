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Malatya'da öğrenci servisi dere yatağına devrildi!

27.03.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, dere yatağına devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Malatya'da öğrenci servisi dere yatağına devrildi!

Kaza, gündüz saatlerinde Darende ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Harun O. (39) idaresindeki öğrenci servisi, sürücünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile Y.S. (11), E.S. (15), D.S. (17) ve E.İ. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Y.S. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Malatya

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