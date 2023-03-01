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Malatya'daki depremde hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

01.03.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde Mehmet Öztürk (35) yaşamını yitirdi. Öztürk'ün ağır hasarlı iş yerini boşaltırken enkaz altında kaldığı ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olan Öztürk'ün ağır yaralı çıkarılan diğer 2 arkadaşının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Malatya'daki depremde hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

Yeşilyurt merkezli, dün saat 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğünde depremde ağır hasarlı 30 bina, yerle bir oldu. Çöken binaların çevresinde bulunan, ev veya iş yerlerine eşya almak için giren 12'si ağır, 140 kişi yaralandı, Bedih Kış (29) ile Mehmet Öztürk ise hayatını kaybetti.

5.6’LIK DEPREMDE, AĞIR HASARLI İŞ YERİNİ BOŞALTIRKEN ENKAZ ALTINDA KALIP, ÖLMÜŞ

Mehmet Öztürk’ün, 2 arkadaşı ile birlikte Dabakane Mahallesi'nde bulunan cep telefonu satışı yaptığı iş yerine elektronik eşyaları almak için girdiği sırada depreme yakalandığı ve çöken duvarın altında kaldığı ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olan Öztürk'ün ağır yaralı çıkarılan diğer 2 arkadaşının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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DUVAR ÜZERİNE YIKILIYOR VE VEFAT EDİYOR

Mehmet Öztürk'ün arkadaşı İrfan Yılmaz, "2 arkadaşı ile birlikte burada iş yerindeki eşyaları çıkarmak istiyorlar. O arada duvar üzerine yıkılıyor ve vefat ediyor. Diğer arkadaşları da zaten yoğun bakımda" dedi. (DHA)


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