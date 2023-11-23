HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MALATYA DEPREMİ SON DAKİKA! Deprem mi oldu, nerede? Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Sivas'tan da hissedildi! 5.2 ile sallandı!

MALATYA DEPREMİ SON DAKİKA! Deprem mi oldu, nerede? Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Sivas'tan da hissedildi! 5.2 ile sallandı!

23.11.2023 18:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya depremi son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 23 Kasım Perşembe günü Malatya'da bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Adıyaman ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? 5.2 ile sallandı!

MALATYA DEPREMİ SON DAKİKA! Deprem mi oldu, nerede? Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Sivas'tan da hissedildi! 5.2 ile sallandı!

Malatya'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Malatya Battalgazi başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş ve Sivas gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Malatya depremi son dakika için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Malatya depremi açıklaması...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya Battalgazi ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı. Deprem AFAD'da Malatya Battalgazi merkezli olarak görülürken Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Adıyaman sincik ilçesinin Geçitli mevkiinde gerçekleştiği bildirildi.

ezgif.com-webp-to-jpg

Saat 17:49'da ise 4.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Malatya'da gerçekleşen ikinci depremin derinliği ise 6.48 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.23 17:46:08 38.1387 38.5358 6.1 -.- 5.3 5.3 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.23 16:57:07 38.1700 39.2177 19.9 -.- 2.2 -.- ORTACA-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.23 16:11:10 38.1443 27.9158 23.2 -.- 1.5 -.- YEGENLI-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.11.23 15:36:02 38.2085 37.8425 2.4 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.23 15:30:04 38.4220 36.6522 5.0 -.- 1.5 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.23 15:13:40 37.8753 36.1345 4.7 -.- 1.9 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.23 14:38:34 38.8270 37.3000 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.23 14:33:44 37.9712 36.4595 24.4 -.- 1.6 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 14:21:46 36.5805 35.7403 7.4 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.23 14:15:58 36.2957 36.1450 9.0 -.- 2.0 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

23-11-2023 17:46:08 38.177 38.559 6.99 MW 5.2 Battalgazi (Malatya) 610392
23-11-2023 17:06:42 37.542 44.072 7 ML 1.7 Yüksekova (Hakkari) 610391
23-11-2023 17:05:19 36.06 28.089 7 ML 2.0 Akdeniz - [63.52 km] Marmaris (Muğla) 610390
23-11-2023 16:57:06 38.125 39.226 10.52 ML 1.8 Gerger (Adıyaman) 610389
23-11-2023 16:36:46 38.06 37.827 8.23 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 610388
23-11-2023 16:11:09 38.21 27.659 7.03 ML 1.2 Bayındır (İzmir) 610387
23-11-2023 16:03:18 38.111 38.679 7 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 610386
23-11-2023 15:56:11 40.839 34.179 7 ML 1.2 Bayat (Çorum) 610378
23-11-2023 15:36:46 40.834 34.174 7.05 ML 1.3 Bayat (Çorum) 610384
23-11-2023 15:36:01 38.086 37.84 5.4 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 610385
23-11-2023 15:27:03 38.162 38.492 7 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 610377
23-11-2023 15:13:41 37.867 36.211 8.42 ML 2.1 Saimbeyli (Adana) 610380
23-11-2023 15:09:19 40.408 26.341 9.04 ML 1.7 Ege Denizi - Saros Körfezi - [08.93 km] Eceabat (Çanakkale) 610381
23-11-2023 15:07:34 39.662 33.144 7 ML 1.2 Bala (Ankara) 610383
23-11-2023 15:06:52 39.993 31.775 7 ML 1.6 Beypazarı (Ankara) 610382
23-11-2023 14:38:34 38.864 37.287 7 ML 2.5 Gürün (Sivas) 610379
23-11-2023 14:21:47 36.456 35.726 6.45 ML 1.9 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.31 km] Arsuz (Hatay) 610367


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paşinyan'dan Bakan Sanosyan'a azar!Paşinyan'dan Bakan Sanosyan'a azar!
Bakan, depreme Adıyaman'da yakalandıBakan, depreme Adıyaman'da yakalandı
MSB duyurdu: 1 PKK’lı terörist teslim olduMSB duyurdu: 1 PKK’lı terörist teslim oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem deprem son dakika malatya deprem
En Çok Okunan Haberler
G.Saray maçı öncesi yaşandı! Manchester United Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

G.Saray maçı öncesi yaşandı! Manchester United Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem!

Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem!

Son anda balkona kaçıp 'Sıra bize geliyor' diye bağırmış

Son anda balkona kaçıp 'Sıra bize geliyor' diye bağırmış

Ankara'da kritik görüşme! Akşener seçimde Yavaş'ı destekleyecek mi?

Ankara'da kritik görüşme! Akşener seçimde Yavaş'ı destekleyecek mi?

Yeni 'gizemli salgın' alarmı! Çin'deki iki kentte eğitime ara verildi

Yeni 'gizemli salgın' alarmı! Çin'deki iki kentte eğitime ara verildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.