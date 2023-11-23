MALATYA DEPREMİ SON DAKİKA! Deprem mi oldu, nerede? Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Sivas'tan da hissedildi! 5.2 ile sallandı!

Malatya'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Malatya Battalgazi başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş ve Sivas gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Malatya depremi son dakika için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Malatya depremi açıklaması...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya Battalgazi ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı. Deprem AFAD'da Malatya Battalgazi merkezli olarak görülürken Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Adıyaman sincik ilçesinin Geçitli mevkiinde gerçekleştiği bildirildi.

Saat 17:49'da ise 4.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Malatya'da gerçekleşen ikinci depremin derinliği ise 6.48 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.23 17:46:08 38.1387 38.5358 6.1 -.- 5.3 5.3 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.23 16:57:07 38.1700 39.2177 19.9 -.- 2.2 -.- ORTACA-GERGER (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.23 16:11:10 38.1443 27.9158 23.2 -.- 1.5 -.- YEGENLI-TIRE (IZMIR) İlksel

2023.11.23 15:36:02 38.2085 37.8425 2.4 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.23 15:30:04 38.4220 36.6522 5.0 -.- 1.5 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.11.23 15:13:40 37.8753 36.1345 4.7 -.- 1.9 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.23 14:38:34 38.8270 37.3000 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.23 14:33:44 37.9712 36.4595 24.4 -.- 1.6 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 14:21:46 36.5805 35.7403 7.4 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.23 14:15:58 36.2957 36.1450 9.0 -.- 2.0 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

23-11-2023 17:46:08 38.177 38.559 6.99 MW 5.2 Battalgazi (Malatya) 610392

23-11-2023 17:06:42 37.542 44.072 7 ML 1.7 Yüksekova (Hakkari) 610391

23-11-2023 17:05:19 36.06 28.089 7 ML 2.0 Akdeniz - [63.52 km] Marmaris (Muğla) 610390

23-11-2023 16:57:06 38.125 39.226 10.52 ML 1.8 Gerger (Adıyaman) 610389

23-11-2023 16:36:46 38.06 37.827 8.23 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 610388

23-11-2023 16:11:09 38.21 27.659 7.03 ML 1.2 Bayındır (İzmir) 610387

23-11-2023 16:03:18 38.111 38.679 7 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 610386

23-11-2023 15:56:11 40.839 34.179 7 ML 1.2 Bayat (Çorum) 610378

23-11-2023 15:36:46 40.834 34.174 7.05 ML 1.3 Bayat (Çorum) 610384

23-11-2023 15:36:01 38.086 37.84 5.4 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 610385

23-11-2023 15:27:03 38.162 38.492 7 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 610377

23-11-2023 15:13:41 37.867 36.211 8.42 ML 2.1 Saimbeyli (Adana) 610380

23-11-2023 15:09:19 40.408 26.341 9.04 ML 1.7 Ege Denizi - Saros Körfezi - [08.93 km] Eceabat (Çanakkale) 610381

23-11-2023 15:07:34 39.662 33.144 7 ML 1.2 Bala (Ankara) 610383

23-11-2023 15:06:52 39.993 31.775 7 ML 1.6 Beypazarı (Ankara) 610382

23-11-2023 14:38:34 38.864 37.287 7 ML 2.5 Gürün (Sivas) 610379

23-11-2023 14:21:47 36.456 35.726 6.45 ML 1.9 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.31 km] Arsuz (Hatay) 610367







