Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı ileri sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Malatya, Elazığ ve Konya'da daha önce belirlenen 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında Malatya Barosu'na kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir zanlının ise arandığı belirtildi.

