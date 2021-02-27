Malatya stadından mazgal çalan 2 kişi tutuklandı

Malatya Stadında meydana gelen 20 adet yağmur suyu mazgalı hırsızlığında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Stadında 20 adet yağmur suyu mazgalı hırsızlığı meydana geldi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Malatya Stadında meydana gelen 20 adet yağmur suyu mazgalı hırsızlığı olayının faili meçhul şüphelilerden R. A. ve A. B. yakalandı.

İki şahıs da adli makamlarca tutuklandı.

