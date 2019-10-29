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Malatya Valiliğinden köylülerin mera kavgası ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Malatya ile Adıyaman sınırındaki köylülerin mera kavgası ile ilgili açıklama yapan Malaya Valiliği, yapılan incelemede tartışmanın iki il arasında sınır anlaşmazlığı oluşturacak mahiyette olmadığını belirtti.

Malatya Valiliğinden köylülerin mera kavgası ile ilgili açıklama

Malatya ile Adıyaman sınırındaki köylülerin mera kavgası ile ilgili açıklama yapan Malaya Valiliği, yapılan incelemede tartışmanın iki il arasında sınır anlaşmazlığı oluşturacak mahiyette olmadığını belirtti. Açıklamada ayrıca söz konusu olayı bahane ederek vatandaşlar arasında husumeti besleyen davranış ve açıklamalarda bulunanlar hakkında gerekli takibatın başlatılacağını ifade edildi.
Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 18 Ekim günü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi’nde Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışmaları sırasında Kozluk Mahallesi sakinleri ile Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Çampınar köyü sakinleri arasında yayla kullanımı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışma neticesinde 5 kişinin darp sonucu yaralandığı ve olayla ilgili 6 şüpheli şahsın gözaltına alındığının belirtildiği Valilik açıklamasında, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Gözaltına alınan şahısların serbest bırakıldığı olayla ilgili jandarma ekiplerinin olay yeri ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerini almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yol çalışması yapılan bölgede Malatya Valiliği teknik elemanlarınca yaptırılan ölçüm ve incelemeler sonucunda bahse konu alanın Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi sınırlarında kaldığının tespit edildiği belirtilerek, “Dolayısıyla iki İl arasında sınır anlaşmazlığı oluşturacak mahiyette olmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklama şöyle devam etti:
“Kozluk Mahallesi sakinleri ile Çampınar köyü sakinleri arasında meydana gelen ve sonrasında bazı şahıslar tarafından tırmandırılmak istenen gerginliğin, ülkemizin her zamandan fazla ihtiyaç duyduğu huzur ve kardeşlik ortamına zarar verdiği açıktır. Bu nedenle, söz konusu olayı bahane ederek vatandaşlarımız arasında husumeti besleyen davranış ve açıklamalarda bulunanlar hakkında gerekli takibat yapılacaktır. Olayın sükûnet bulması için tartışmanın her iki tarafı ile görüşmeler devam etmekte olup, konunun bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında gerginliğe neden olacak şekilde kamuoyuna yansıtılmasından uzak durulması gerekmektedir.”

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