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Malatya’da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 19:39 | Son Güncelleme

Malatya’da 21 yaşındaki genç tartışığı öz annesini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Malatya’da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu

Olay, Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi G.Ö. (42) ile henüz bilenmeyen bir nedenden ötürü tartışan F.Ö. (21) pompalı tüfekle annesi G.Ö.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda sağ bacağına çok sayıda saçma isabet eden G.Ö. yaralandı.

İLK İFADESİNDE OLAYI KENDİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı kadın burada jandarma ekiplerine verdiği ilk ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini ileri sürse de oğlu F.Ö. ile eşi C.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Malatya pompalı tüfek anne

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