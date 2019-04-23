Malatya'da 23 Nisan coşkusu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Malatya'daki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Hürriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın çelenk bırakmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından Merkez Spor Salonu'nda devam eden etkinliklerde 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlama töreni, öğrencilerin yaptıkları gösterilerin ardından sona erdi.

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