HABER

Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 08:22 | Son Güncelleme

Son günlerde çok sayıda depremin meydana geldiği Malatya’nın Arguvan ilçesinde bu sabah 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre saat 07.19’da merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Sarsıntının yerin yaklaşık 17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken depreme uykuda yakalanan vatandaşların bir çoğu panikle evlerinden dışarı çıktı.Son günlerde bölgede yaşanan sarsıntılar nedeniyle 150 den fazla evde hasar oluşmuştu.

Son günlerde çok sayıda depremin meydana geldiği Malatya’nın Arguvan ilçesinde bu sabah 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre saat 07.19’da merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin yaklaşık 17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken depreme uykuda yakalanan vatandaşların bir çoğu panikle evlerinden dışarı çıktı.
Son günlerde bölgede yaşanan sarsıntılar nedeniyle 150 den fazla evde hasar oluşmuştu. Arguvan ilçesi ile Hekimhan İlçelerine bağlı köylerde etkisini hissettiren depremler nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalıyor.
Son bir hafta içerisinde bölgede en büyüğü 4.5 olan bir çok sarsıntı kaydedildi.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadıManisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı
Kıyamet gibi kaza! En az 30 kişi öldüKıyamet gibi kaza! En az 30 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın tansiyonu arttıran sözlerine Rusya'dan flaş cevap!

Trump'ın tansiyonu arttıran sözlerine Rusya'dan flaş cevap!

İlk ifadesinde her şeyi itiraf etti! Meğer yalanmış

İlk ifadesinde her şeyi itiraf etti! Meğer yalanmış

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

Guatemala'da kıyamet gibi kaza: En az 30 ölü!

Kıyamet gibi kaza! En az 30 kişi öldü

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Malatya Arguvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da deprem!

Şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

Şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.