Malatya'da 5 mahallede çıkan yangında 170 dekar alan zarar gördü

Malatya'nın Kale ilçesinde 5 mahallede çıkan yangında 170 dekar alan zarar gördü.

Kale ilçesinin Dedeköy, Keleköy, Gülenköy, Kıyıcak ve Mahmutdursun mahallelerinde kayısı ve dut bahçeleri ile çalılık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle art arda yangın çıktı.

Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce 6 araç ve 20 personelle müdahalede bulunuldu.

Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Dinçer Farımaz, söndürme çalışmalarını yerinde izledi.

Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

170 dekar alanda zarara neden olan yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

