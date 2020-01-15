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  4. Malatya'da aranan 9 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Malatya'da aranan 9 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Malatya'da aranan 9 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Malatya'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan kişilere yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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