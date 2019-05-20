Malatya'da aranan kişilere yönelik operasyon

Malatya'da, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aralarında 5 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesinin de bulunduğu 21 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda aralarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi 5, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay ile 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ile "silahlı terör örgütüne üye olmak", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan haklarında yakalama kararları bulunan 11 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli, sorgu işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

