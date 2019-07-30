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Malatya'da aranan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 21:52 | Son Güncelleme

Malatya'da aranan zanlılar yakalandı

Malatya'da, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cezmi Kartay Caddesi'nde bir eve, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, evde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. ile mala zarar verme suçundan aranan B.K'yi yakaladı.

İkamette yapılan aramada, iki ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 14 mermi, ruhsatsız av tüfeği ile bir kar maskesi ele geçirildi.

N.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, B.K'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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