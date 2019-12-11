Malatya'da balistik yelek ve tabanca ele geçirildi

Malatya'da bir araçta balistik (kurşun geçirmez) yelek ve tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Balyoz" timi, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Sürücü V.Ç. üzerinde arama yapan ekipler, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 şarjör ile 18 mermi ele geçirdi. Otomobilde ise bir balistik yelek bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

