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Malatya’da change araç operasyonu

02.02.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Malatya’da change araç operasyonu

Malatya’da change (çenç) araçlar üzerine yapılan operasyonlarda iki kardeş gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Change otolara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı.

Malatya’da change (çenç) araçlar üzerine yapılan operasyonlarda iki kardeş gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Change otolara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Battalgazi Mahallesinde park halinde bulunan 44 plakalı beyaz renkli aracın yapılan sorgulamasında aracın ruhsat renginin kırmızı olduğu belirlenmesi üzerine, aracın şasesine kaynak yapıldığı görüldü. Yine araç ruhsat sahibinin üzerine tescilli olan 44 plaka sayılı Tempra marka aracın yapılan kontrollünde şasenin değiştirildiği tespit edildi. Konuyla ilgili araç ruhsat sahibi H. A. ile yapılan görüşmede her iki aracı da kazalı olarak aldıklarını ve şaselerini trafikten çekilmiş sağlam araçlarla değiştirerek Change yaptıklarını beyan etti. Yapılan araştırmalar neticesinde her iki aracın kardeşi Ö. A. isimli şahsın iş yerinde change yapıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili H.A. ve Ö.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.
Söz konusu Change araçlar yediemin otoparkına çekildi.

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