Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya sayfalarında terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 kişi yakalandı. Evlerinde yasak yayınlar ile dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

