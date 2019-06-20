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Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.Kaza, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Karahan Tüneli çıkışı Kürecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Karahan Tüneli çıkışı Kürecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan Kayseri istikametine seyir halinde olan 51 AAK 756 plakalı araç, Karahan Tünel çıkışında yoğun dolu yağışı nedeniyle düşük hızla seyreden 44 AF 778 ve 34 JG 3732 plakalı otomobillere çarptı. Kazada Ahmet Ç., Sultan T., Sultan G., Metin K., Rahmi K. ile Ebubekir Karaca yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ebubekir Karaca hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının hastanede tedavileri sürerken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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