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Malatya'da işçilerin üzerine elektrik panosu düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:07 | Son Güncelleme

Malatya'da işçilerin üzerine elektrik panosu düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan elektrik panosunun üzerlerine düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde yapımı süren Kadın ve Doğum Hastanesi'nin helikopter pistinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan elektrik panosu, bu sırada çalışan işçiler Fatih Türkeş ve Özgür Keskin'in üzerine düştü.

Ağır yaralanan işçiler 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Türkeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Keskin'in tedavisi sürüyor.

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hastane inşaatı Malatya şiddetli rüzgar

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