HABER

Malatya'da kaçakçılık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

Operasyonlarda 254 sikke, 2 tüfek, 4 tabanca ve 24 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 254 sikke, 2 tüfek, 4 tabanca ve 24 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tarihi eser kaçakçıları ve sahte içki üreticilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 254 sikke, 2 tüfek, 4 tabanca ve 24 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet ve 2683 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Osmangazi Tüneli’nde gerçeği aratmayan tatbikatOsmangazi Tüneli’nde gerçeği aratmayan tatbikat
Tanju Özcan: Köroğlu heykeli eski başkana benzetilmişTanju Özcan: Köroğlu heykeli eski başkana benzetilmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kaçakçılık Malatya operasyon

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Son dakika: Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika: Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı

FETÖ'den meslekten ihraç edilmişti! Tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi Umut Coşkun'a acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.