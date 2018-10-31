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Malatya'da millet bahçesi çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

Millet bahçesine dönüştürülme çalışmaları kapsamında yıkılacak olan Malatya İnönü Stadı'nın koltuk söküm işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Malatya İnönü Stadı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi kararının ardından çalışmalar devam ediyor.

Battalgazi ilçesinde 1970 yılında açılan 13 bin koltuk kapasiteli statta ilk olarak koltukların söküm işlemi başladı. Bu çalışmanın ardından tribünlerinin çatılarının çıkarılması ve yıkılması planlanıyor.

Stadın yıkımının tamamlanması sonrasında aynı parsel içerisinde bulunan Atatürk Spor Salonu, Turgut Özal Kamp Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binası ve ekleri ile Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu'nun da yıkımı gerçekleşecek.

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak düzenlemeyle alan millet bahçesi olarak vatandaşlara hizmet verecek.

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Malatya Malatya İnönü Stadı millet bahçesi yıkım çalışması

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