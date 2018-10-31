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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 09:34 | Son Güncelleme

MALATYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emrah Yıldırım (26) öldü, 4 kişi de yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emrah Yıldırım (26) öldü, 4 kişi de yaralandı. Olay, gece saatlerinde Dabakhane Mahallesi Bebek Sokak'ta meydana geldi. Bir eğlence merkezinde alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokağa çıkan iki grup, kavgaya tutuştu, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Emrah Yıldırım, Evren Yıldırım ve Sabri Korkmaz ile vücutlarına darbeler alan Sinan Yıldırım ve Mehmet Kırteke yaralandı. Yaralılar, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Emrah Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Emrah Yıldırım'ın kardeşi Enver Yıldırım da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri ile MOBESE kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen A.Ş., M.K. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

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