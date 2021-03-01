HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da suç örgütüne ağır darbe

Malatya’da suç örgütüne ağır darbe

01.03.2021 12:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe

Malatya’da polis ekipleri 5 aylık fiziki takip sonucu suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Malatya’da polis ekipleri 5 aylık fiziki takip sonucu suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 14 faili meçhul olay da aydınlatılmış oldu.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silahlı suç örgütü kurarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren takip ve çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlar ile örgüt üyelerinin evlerine baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 16 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi. Aramalarda, 21 adet çeşitli çap ve markalarda tabanca, 14 adet çeşitli marka ve modellerde otomatik ve pompalı tüfek, 22 adet tabancalara ait şarjör, 694 adet tabanca mermisi, 44 adet dolu kartuş, 3 adet otomatik tüfek şarjörü ve 2 adet sallama tabir edilen kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, iş yeri, araç ve ikamet kurşunlama, silahla kasten yaralama, kesici aletle kasten yaralama ve yağma gibi 14 faili meçhul olay aydınlatılmış oldu.
Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kestiDehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti
Akşam namazı nasıl kılınır?Akşam namazı nasıl kılınır?

En Çok Okunan Haberler

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Bodrum'da sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı! Binlerce yıldır orada

Çanakkale Boğazı, 8 saat tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Hatay'da hortum paniği

Hatay'da hortum paniği

Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu, ekipler şaşkına döndü

Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu

Pandemi nedeniyle bu da oldu! Mersin'de online asker mevlidi

Sonunda bu da oldu! Online asker mevlidi

Yakalanan teröristin İngilizce öğretmeni olduğu, 4 dil bildiği ortaya çıktı

Bombalı eylem için hazırlanan teröristle ilgili şoke eden detay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.