HABER

Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:08 | Son Güncelleme

Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Malatya'da polis ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerinde Helenistik, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait 26 sikke ile 330 uyuşturucu hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Cezmi Kartay Caddesi üzerinde şüpheli görerek durdurdukları şahsın üzerini aradı.

Ekipler, üst aramasında Helenistik, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait 26 adet sikke ele geçirdi.

Gözaltına alına şüpheli N.Ş'nin daha önce kaçak kazı yapmaktan sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli N.Ş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- 330 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Yine kent merkezinde Cevherizade Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 330 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında... Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında...
Yerel basının ikinci yargı paketi endişesiYerel basının ikinci yargı paketi endişesi
Zabıta ve midyecilerin kavgasını sosyal medyadan 'canlı' yayınladıZabıta ve midyecilerin kavgasını sosyal medyadan 'canlı' yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asayiş hap Malatya sikke uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Büyük skandal! Türkiye'yi seçti, tehdit edildi

Büyük skandal! Türkiye'yi seçti, tehdit edildi

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

'Sizi biz Müslüman yaptık' demişti! Trabzonlulardan özür diledi

'Sizi biz Müslüman yaptık' demişti! Trabzonlulardan özür diledi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacak!

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" uygulaması

Helikopter havadan destek verdi, polisler denetim yaptı

Lahmacun yedikten sonra hastaneye akın ettiler!

Bir zehirlenme vakası daha! Hastaneye akın ettiler

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

Otogarda silahlı saldırı: Biri turist 3 yaralı

Otogarda silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.