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Malatya’da terör operasyonu: 10 gözaltı

13.03.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Malatya’da, terör örgütü FETÖ/PDY ve DEAŞ’e yapılan operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü TSK mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Malatya’da, terör örgütü FETÖ/PDY ve DEAŞ’e yapılan operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü TSK mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla 8 şahıs gözaltına alındı.
Bu arada, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla 2 şahıs gözaltına alındı.

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