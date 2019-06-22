HABER

Malatya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 18:48 | Son Güncelleme

Malatya’da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.Olay Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.
Olay Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Dilek sokakta bulunan bir apartmanın 2’inci katında yalnız yaşayan Saadet Kayaözü’nden (79) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kayaözü’nün cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Bu acının tarifi yokBu acının tarifi yok
Mardin’de terör örgütünün finans kaynaklarına operasyonMardin’de terör örgütünün finans kaynaklarına operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

CHP'li Başkan Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

CHP'li Başkan Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.