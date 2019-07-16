Malatya'daki ayçiçeği tarlalarında görsel şölen 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Yazıhan ilçesindeki ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunuyor. Sarı renkle kaplanan tarlalar fotoğrafçıların da tercih ettiği mekânlar arasında yer alıyor.

Kentte ayçiçeği tarımının yoğun olarak yapıldığı Yazıhan'daki tarlalar, sarı renge büründü. Kayısı başta olmak üzere kiraz, ceviz, elma ve üzümden sonra ayçiçeği tarımının da geçim kaynağı olduğu kentte tarlalar, hasat mevsimine gelinmesiyle sarı renk örtüyle kaplandı. Yaz aylarında kent ziyaretçilerinin uğrayıp, görsel şöleni izlediği ayçiçeği tarlaları fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez mekanlarının başında geliyor.

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