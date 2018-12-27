Malatya'daki terör örgütü davası

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların örgüte yakın Özgür Öğrenci Derneğinin (ÖZÖDER) üyesi oldukları ve derneğin terör örgütü PKK/KCK için önem atfettiği günlerde eylemler gerçekleştirdikleri, terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine sloganlar attıkları, üniversitelerde eğitim alan gençlerin ön plana sürüldüğü ve derneğin terör örgütünün kentteki gençlik yapılanması YDG-H adına faaliyet yürüttüğünü belirtti.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Eyyüp B, Dilan D, Nevaf D, Didem Gülşah A, Mehmet S, Mazlum B, Ruken V, Özgen T, Halil T, Methi T, Seyit Ahmet A, Ayşenur A, Mazlum D, Hatice Ç, Murat A, Ayşe S, Yusuf D, Aziz K, Nuri A, Ahmet A, Mehmet Şirin K, Ergün O, Halil İbrahim K, Muhsine Y, Ercan A. ve Muhammed Reşat Ö. katılmazken avukatları hazır bulundu.

Terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada "silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği" ile "kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla dava açılan 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Savcı, bazı sanıkların derneğe üye olmakla birlikte bazılarının İnönü Üniversitesinde 2015'te polise el yapımı patlayıcı atılmasıyla ilgili grupta yer alıp yüzlerini bez parçasıyla kapattıklarını ve benzeri eylemlere katıldıklarını kaydederek, sanıklar Eyyüp B, Dilan D, Nevaf D, Didem Gülşah A, Mazlum B, Methi T, Mazlum D, Ayşenur A, Mehmet S, Ruken V, Halil T, Seyit Ahmet A, Murat A, Hatice Ç, Ayşe S, Yusuf D, Aziz K, Muhammed Reşat Ö, Nuri A, Mehmet Şirin K, Özgen T, Ahmet A. ve Ergün O'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar Eyyüp B, Dilan D, Nevaf D, Didem Gülşah A, Mazlum B, Methi T, Mazlum D, Halit T. ve Seyit Ahmet A. hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, Dilan D, Nevaf D, Mazlum B, Methi T, Mazlum D. ve Seyit Ahmet A'nın "suçu işleme bilinciyle birden fazla eylem gerçekleştirdikleri belirlendiğinden" cezalarının arttırılmasını talep etti.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasını isteyen savcı, sanıklar Eyyüp B, Dilan D, Nevaf D, Didem Gülşah A, Mazlum B, Methi T, Mazlum D, Ayşenur A, Halil T, Seyit Ahmet A. ve Hatice Ç'nin suçun vasıf ile mahiyeti, mevcut ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak hükümle tutuklanmalarını veya yakalama müzekkeresi çıkarılmasını talep etti.

Savcı, sanıklardan Halil İbrahim K, Muhsine Y. ve Ercan A'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

